SUBST.- Puig anuncia que el Consell comptarà amb un 4,1% més de finançament el 2021, fins als 13.800 milions d'euros

Així ho ha anunciat Puig en la seua intervenció en la sessió de control en resposta al síndic de Compromís, Fran Ferri. Durant la seua intervenció, el president ha indicat que l'últim Consell de Política Fiscal i Financera "ha canviat completament l'escenari financer per al 2021".

Puig ha destacat els 3.300 milions que s'han obtingut del CPFF, que se sustenten en el manteniment d'entregues a compte, que es calcula en uns 940 milions; i el 2,2% de marge addicional de despesa, que suposa prop de 2.400 milions, i que es materialitzarà en un 1,1% més de dèficit i un altre 1,1 en transferències. El president ha considerat que aquests fons "serviran per a fer polítiques en favor de les persones". "Davant del paradigma de les retallades de la crisi passada, ara està el de l'estat social", ha manifestat.

El president ha destacat que els 3.300 milions de l'any 2021 "equivalen al fons Covid" d'enguany, i ha defès que "mai s'ha tingut un finançament extra, un fons no responsable per a distribuir per població, no com volien unes altres (comunitats autònomes)".

Per a Puig, "comença a haver-hi una mica de llum al final del túnel, però s'ha d'anar a l'estructural", ha manifestat en referència al model de finançament. Mentre no arribe, "el Govern no va a retallar i va a continuar amb l'estat social", per la qual cosa ha defès que "sí hi ha hagut un canvi de posició".

"Per primera vegada el Govern veu unes autonomies responsables, que som responsables de tres pilars del benestar social", ha indicat, al mateix temps que ha defès que el "debat sobre la suficiència financera és fonamental a l'hora de ser el futur del país".

També s'ha referit el president a uns altres prop de 1.000 milions que la Generalitat espera aconseguir del pla React, inclòs en el pla Next Generation de la Comissió Europea, i que ajudarà a "fer l'estat de benestar més possible i més potent", per la qual cosa ha instat a "gastar-ho bé i ràpidament" amb "la màxima eficiència", i invertir en "reformes estructurals per a digitalització i sostenibilitat".

EL PP EXIGEIX QUE "TORNE A TRAURE LA PANCARTA"

També sobre finançament, la portaveu del PP, Isabel Bonig, ha reclamat a Puig que "torne a traure la pancarta" per un finançament autonòmic just per a la Comunitat, recordant quan "muntava ciris i es trencava la veu amb Mariano Rajoy" mentre ara veu "submissió total" amb Pedro Sánchez. Li ha urgit al fet que demane un canvi del model "ja", com es va comprometre el Govern en la investidura, i no "pegats", així com un fons d'anivellament fins aleshores.