L'accident s'ha produït sobre les 12 hores quan per causes que s'estan investigant una furgoneta va atropellar un vianant en la citada via.

Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual ha assistit l'home per traumatisme cranioencefàlic i contusions i posteriorment ho ha traslladat a l'hospital Doctor Peset de València.