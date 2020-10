Mendia aboga por "reforzar" la RGI e impulsar la "transformación" del sistema vasco de empleo

Mendia ha comparecido, a petición propia, ante la Comisión de Trabajo y Empleo del Parlamento vasco para presentar las líneas estratégicas de su Departamento que, según ha explicado, estará dirigido a "rescatar a los trabajadores y las empresas" de la crisis sanitaria, económica y social que va a "marcar toda la legislatura".

La consejera de Trabajo y Empleo ha explicado que los grandes objetivos de su departamento son garantizar la salud de todas las personas "residan donde residan"; la recuperación económica y del empleo, que incluye una "transformación" del sistema vasco de empleo; y "no dejar a nadie atrás" gracias a una "red de protección fuerte que no sólo sostenga a quien esté pasando por un bache, sino que le ayude a salir de esa situación".

En este sentido, ha explicado que el Gobierno Vasco trabaja en un programa marco sobre el que quiere articular la reconstrucción y reactivación económica y social de Euskadi para dar una respuesta "integral para una situación inédita".

Asimismo, ha recordado que el Gobierno se ha fijado como grandes objetivos volver a bajar la tasa de paro por debajo del 10%, incentivar 135.000 empleos e invertir 1.650 millones en emprendimiento, formación e inserción laboral. "Pero ese programa no sólo habla de cifras, sino de las formas: el diálogo como herramienta para concertar las políticas públicas que no sólo favorezcan la creación de empleo, sino conseguirlo en condiciones dignas, con salarios dignos y derechos laborales", ha destacado.

Idoia Mendia ha defendido que en la situación actual "es más imprescindible que nunca la cogobernanza, la colaboración de todas las instituciones, para que estas estrategias se vean reforzadas de manera eficaz" y cree que esta colaboración se debe dar "desde los Ayuntamientos al Gobierno de España, afinando proyectos que nos permitan engancharnos con Europa".

También ha apostado por "trabajar por el alineamiento de todas las políticas de todas las instituciones" con el objetivo de "rescatar a los trabajadores" y por ello, cree que es necesario que las instituciones públicas tengan una "actitud colaborativa". "Menos competir y más compartir. De esta no vamos a salir con parches ni tiritas. De esta salimos si vamos de la mano. Y tenemos que salir todos", ha subrayado.

68.000 DESEMPLEADOS

La titular de empresa ha recordado que las previsiones económicas "son muy duras" y ha advertido de que si no se actúa, "68.000 personas podrían perder su empleo este año". Al respecto, ha destacado que los ejes que van a guiar el "reforzamiento del sistema de protección social, el diseño de todos los planes de empleo y el nuevo modelo de sistema vasco de empleo" van a ser "la igualdad, el diálogo y la innovación".

Tras recordar los objetivos que formarán parte de la Nueva Estrategia por el Empleo en la que trabaja el Gobierno Vasco, ha reiterado su apuesta por el diálogo social recordando la ronda de contactos con todos los agentes sociales y económicos que inició tras acceder al cargo.

"Soy consciente de las distintas visiones que tienen las organizaciones en torno a la Mesa de Diálogo Social", ha señalado antes de abogar por "reforzar" este foro porque cree que "sus grupos de trabajo se están mostrando efectivos".

Mendia ha insistido en que "más allá de las diferencias que existan en la actualidad, no va a cejar en que allí participen todos los que están llamados a participar".

Tras destacar la "pluralidad" del País Vasco, ha defendido que el Gobierno Vasco "nace para todos" y ha insistido en la "vocación de diálogo" de su departamento. "Vamos a explorar todas las posibilidades para que las aportaciones de los grupos refuercen la hoja de ruta que nos hemos marcado", ha asegurado.

Además, ha expresado su confianza en que "la voluntad de acuerdo sea el motor con el que impulsar las grandes transformaciones del sistema de empleo y de protección social" y se ha comprometido a trabajar para que "se plasmen en grandes consensos que también podamos compartir en la Cámara vasca".

NUEVAS LEYES DE RGI Y LANBIDE

"Este Departamento no va a ocultar nunca las dificultades, pero tampoco se va a paralizar por ellas. Al contrario, nuestra determinación es clave: este Parlamento va a aprobar una Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión y va a aprobar una nueva Ley del sistema vasco de empleo", ha asegurado.

Mendia ha recordado que en la actualidad hay 53.933 beneficiarios de la RGI, 1.693 más que al inicio de la pandemia, y ha reconocido que la gestión de la RGI "lastra mucha la capacidad de actuación de Lanbide, que debe ser instrumento de activación para el empleo pero que sin embargo, debe atender a personas que no van a reactivarse laboralmente, como los pensionistas".

Por ello, ha abogado por "reforzar" la RGI y no hacer una "mera reforma" y cree que "el punto de partida no puede ser el análisis de las deficiencias, sino la virtud del modelo de protección" porque "sólo desde ese punto de partida podemos perfeccionar lo que creemos que es una de las cosas que mejor hemos sabido hacer los vascos con nuestras competencias".

"Queremos que la red de protección sea un auténtico motor de inclusión social y laboral social, que siga garantizando ingresos suficientes, y laboral, para que seamos eficaces en lograr que las personas no se vean abocadas a necesitar la RGI porque tienen un empleo digno", ha señalado antes de avanzado que van a iniciar los trabajos para realizar el V Plan de Inclusión 2022-2025.

Además, ha abogado por "diseñar un nuevo modelo de gobernanza integral para el empleo" y cree que la Ley del Sistema Vasco de Empleo "tiene que hacer de Lanbide la herramienta más potente para la inclusión laboral y la formación de los trabajadores". "En esta legislatura aprobaremos una nueva ley que permita ser más eficaces, que se centre más en las necesidades de las empresas y de las personas", ha indicado.

La consejera ha asegurado que su departamento no se va a "olvidar de cada uno de los 144.758 trabajadores en paro, de los 53.933 perceptores de la RGI". "No vamos a olvidar que detrás de cada estadística hay dramas humanos. Tanto no nos vamos a olvidar que nos vamos a volcar en ofrecerles una oportunidad. Distinta. Innovadora. Adaptada a sus necesidades y a la de sus empresas", ha defendido.

SALUD LABORAL E INSPECCIÓN

Respecto a la salud laboral, ha destacado que "cada accidente laboral y cada muerte laboral es un fracaso social" y ha detallado que este año se han contabilizado 21.611 accidentes, 5.475 menos que el año pasado, pero 17 personas han fallecido en sus puestos de trabajo. "Aunque sean tres menos que en septiembre pasado, son 17 tragedias", ha indicado.

También ha destacado que va a continuar con el plan especial de inspección contra el fraude en la contratación con el objetivo de regularizar y transformar los contratos laborales en indefinidos para una media de 7.000 personas al año, pero también vigilar la correcta aplicación de las condiciones de trabajo.

Además, ha avanzado que pondrá en marcha una campaña de inspección específica para eliminar la discriminación laboral entre hombres y mujeres en las empresas vascas que se completará con la verificación, a través de las Inspección, de que todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras dispongan de Planes de igualdad.