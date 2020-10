La capital registra 304 casos de violencia de género en seguimiento

Estos son algunos de los datos que se han trasladado en la reunión de la junta local de seguridad que han presidido este martes el alcalde, Julio Millán, y la en subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, para comenzar los trámites de renovación del convenio suscrito por el Ayuntamiento con el Ministerio del Interior para la incorporación de la ciudad al citado sistema y que también ha contado con mandos de la Policía Local y la Policía Nacional.

"Ratificamos la colaboración que existe entre ambas instituciones, ya que es fundamental. Ojalá no hiciera falta, consideramos que en el siglo XXI es lamentable que aún tengamos que apelar a que se denuncien estos casos y a proteger la vida de las personas. Todos no tenemos que sentir frustrados y fracasados por que esto ocurra", ha afirmado el regidor, no sin asegurar que el Consistorio va a seguir trabajando y poniendo todos los medios a su alcance.

La subdelegada del Gobierno ha explicado que el objetivo de esta reunión es adaptar los acuerdos a la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, cuyos plazos de adecuación estaban próximos a expirar. VioGén, que integra la información de casos de violencia de género en España, se creó en 2007 a raíz de la promulgación en 2004 de la Ley integral de violencia de género.

Ha recordado que este convenio establece la coordinación y colaboración entre ambas partes para llevar a cabo cuantas actuaciones se consideren necesarias para la incorporación de usuarios adscritos a los distintos órganos, entidades, organismos y unidades al Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género.

MEJOR PROTECCIÓN

"La coordinación es imprescindible para favorecer la seguridad de estas mujeres y sus hijos e hijas que sufren violencia machista", ha afirmado Madueño, quien ha indicado que actualmente hay 25 municipios de la provincia adheridos al Sistema Viogén, "que garantiza una mejor protección de las víctimas", con los que desde la Subdelegación está realizando los procesos de renovación de los respectivos convenios.

Igualmente, en la reunión se ha tratado las líneas de actuación, las acciones puestas en materia de prevención, sensibilización y asistencia a las víctimas y su entorno, así como los recursos existentes, además de estudiar las propuestas y sugerencias de los responsables municipales; del mismo modo se han estudiado los aspectos relevantes de aplicación del marco normativo nacional actual.

"Se trata de que los ayuntamientos y sus policías locales conozcan los cambios normativos y las buenas prácticas en la atención a las víctimas de violencia de género, para así dar una respuesta eficiente, preventiva y acertada de los Cuerpos de Seguridad y otros colectivos profesionales con conexión al sistema VioGén", ha subrayado.

CIFRA INAGUANTABLE

La subdelegada ha hecho balance del número de mujeres asesinadas en España, desde el año 2003, cuando se estableció este registro, y ha precisado que "son 1.068 mujeres, lo que supone una cifra inaguantable en cualquier sociedad que se quiera llamarse civilizada".

En este año 2020, son ya 35 las víctimas, siete en Andalucía. "Desgraciadamente, también tenemos que lamentar una mujer asesinada en la provincia de Jaén, en concreto, el asesinato de una mujer y de sus dos hijos menores en Úbeda, el pasado 14 de junio", ha comentado.

Madueño también ha aportado algunos datos sobre la realidad actual en la provincia de Jaén en cuanto al problema de la violencia de género. El Registro Viogén, que hace el seguimiento de todas las denuncias que se presentan, tiene activos actualmente 1.404 casos activos, de los que ninguno es de riesgo extremo. 18 mujeres jiennenses que son víctimas de malos tratos aún no han cumplido la mayoría de edad, de las que cinco residen en la capital.

En esta ciudad, además, hay 304 casos de violencia de género en seguimiento, de los que 43 son de riesgo medio y uno de riesgo alto. 146 hombres agresores tienen asignados en la provincia en este momento un seguimiento telemático, a través de pulsera, de los que 25 son de la capital.