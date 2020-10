Podem demana explicacions a Delegació de Govern sobre l'autorització de la marxa "feixista" a Benimaclet

En concret, la portaveu adjunta del grup en el parlament valencià, Estefanía Blanes, preguntarà a la delegada del Govern, Gloria Calero, per què va autoritzar la concentració feixista en un barri de tradició d'esquerra i organització veïnal de classe treballadora, així com les raons per les quals "no es va actuar" retirant la simbologia feixista.

"Delegació de Govern havia d'haver analitzat el context i anticipar-se a una situació de perill, sobretot per als veïns que estaven celebrant la jornada en un context festiu i antifeixista", defèn UP en un comunicat.

Aquest grup també presentarà la Conselleria de Qualitat Democràtica una pregunta per a saber quines actuacions es poden impulsar en funció de la Llei de Memòria Democràtica, que prohibeix l'ús d'aquest tipus de símbols.

A nivell nacional, inquirirà en el Congrés si va ser permès un acte de grups d'extrema dreta el 12 d'octubre en el barri de Benimaclet per Delegació de Govern i, en cas afirmatiu, amb quines condicions o restriccions.

En cas que fora autoritzada, UP exigirà saber "per què es va permetre aquest acte d'extrema dreta, sent de coneixement públic els disturbis feixistes amb motiu del 9 d'Octubre de 2017 a València, així com la tradició d'esquerra i organització veïnal treballadora que caracteritzen a Benimaclet i els actes promoguts pels veïns del barri durant tota la jornada del 12 d'octubre".