Más de 30 compañías y proyectos sociales integran la oferta de un Circuito Bucles Danza adaptado a la Covid

La presentación de esta cita se ha llevado a cabo en el Centre del Carme y ha contado con la presencia del director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont; la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, Maite Ibáñez; el director adjunto de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), Roberto García; y el director del Conservatorio Superior de Danza de Valencia, Paco Salmerón.

El lema de esta edición es 'Delirantes', una reflexión que parte de la frase de Friedrich Nietzsche: "Deberíamos considerar perdidos los días en que no hemos bailado al menos una vez".

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont ha felicitado a la organización del festival por sacar adelante la iniciativa, adaptándose a la nueva situación generada por la COVID-19 y ha señalado que "en este tiempo de pandemia se ha demostrado que la cultura es esencial para el bienestar de todas las personas". Ha destacado asimismo "el carácter urbano del festival que democratiza la cultura, acercando la danza a diferentes barrios de la ciudad".

Una de las novedades es "la integración de nuevos formatos 'online', adaptándose así a la nueva situación provocada por la Covid", ha señalado Alfaro. En este sentido, cabe destacar la organización de la primera edición de la Plataforma de Residencias Artísticas Virtuales.

"El objetivo principal es apoyar y fomentar la producción artística y sus procesos de investigación, así como generar oportunidades de interacción entre la comunidad virtual y el bailarín-creador, adaptándose a la nueva realidad actual", ha añadido Alfaro.

La formación la impartirán Jerónimo Forteza, Lali Ayguadé y Jose Manuel Álvarez durante los meses de noviembre y diciembre. Esta actividad se ha compartido con la Mostra Viva del Mediterrani Además, se realizará una retransmisión de charlas y espectáculos internacionales en colaboración con el Let Me In Festival de Berlín.

Otra de las iniciativas es la residencia artística 'Graners de creació', un proceso de experimentación, testaje, laboratorio y análisis del trabajo en diferentes centros activos de la ciudad de València con sus propias actividades. Unas residencias que cuentan con un espacio de trabajo, una mediación artística y una continuidad. Esta edición contará con la compañía Ladyfunta y su residencia en el Teatro Círculo.

Además, la organización llama la atención sobre "la especial colaboración del IVC con su producción de calle '(R) Minds' dirigida por Tomás Ibáñez, así como la organización de varias sesiones de talleres de danza en comunidad, formado por mujeres de diferentes generaciones", ha señalado la directora del festival.

Dirigidas y coreografiadas por la artista Juana Varela, realizarán una muestra de danza como resultado de los procesos creativos vividos. El otro proyecto va dedicado a personas con movilidad reducida y otras capacidades, 'Del ir antes, del ir después, del ir ahora' será dirigido por la compañía Moments Art y su director Juanjo Rico. Estos talleres participativos se realizarán durante este mes, y son apoyados por Cajamar.

Por último, Isabela Alfaro ha agradecido la colaboración este año del Inaem, la Generalitat Valenciana, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana a través del Centre del Carme Cultura Contemporània, el Institut Valencià de Cultura, el Ayuntamiento de València, la Diputación de València, Cajamar y Caixabank.

Durante los días 29, 30 y 31 de octubre, se han diseñado varios recorridos en los diferentes espacios del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) para acercar la danza en su máxima expresión. Intervendrán los artistas: Colectivo Glovo, Antes Collado, Cristina Cabo, EnÁmbar Danza, Jove Companyia Gerard Collins, Otra Danza y La Intrusa.

EN LA CALLE

Los barrios del Carme, Natzaret, el Cabanyal, y Benimaclet acogerán una de las singularidades del festival, la actuación de piezas de danza en diferentes espacios urbanos, transformándolos en un circuito de danza accesible a la ciudadanía con propuestas subversivas e innovadoras, donde conviven diferentes artes vivas en un marco no convencional.

En esta edición, participarán los días 30 y 31 de octubre, 1, 6, 7 y 8 de noviembre, los colectivos y artistas: EnÁmbar Danza, Iker Gómez, Dunatacá, Migrodanza, Merry Leen, Producción IVC, Kobulu Dance Company, Fic Ebc Danza, Marea Danza, Grupo E21, Jap, Lorenza Di Calogero, A Contar Mentiras, Unaiuna y Vero Cendonya.

En el proceso de continuar acercando la danza a la sociedad, el festival también impulsa la colaboración con los distintos teatros y salas de los barrios donde se promueve la creación artística. Dos representaciones nacionales de danza, La Quebrá y Ko'rsia, tendrán lugar en La Mutant (6 de noviembre) y en El Tem (7 de noviembre). La compañía valenciana Ladyfunta clausurará el festival en la Sala Círculo de València el 8 de noviembre.

En cuanto al Taller Social, se trata de la segunda edición de este proyecto social. Se realizará una inmersión dancística y cultural en el barrio de Natzaret, cuyo objetivo es "aproximar la cultura, llevando la danza y las artes escénicas al barrio de Natzaret", ha destacado Alfaro. Una iniciativa que cuenta con la colaboración de la ONG El Arca de Nazaret y la Asociación de Vecinos de Nazaret.

Los talleres didácticos con niños de edades comprendidas entre 4 a 15 años durarán todo el año escolar, finalizando en junio de 2021. Además, el 1 de noviembre, el festival acercará la danza en la plaza del Santíssim Crist de Natzaret, donde intervendrán: Fic Ebc Danza, Kobulu Dance Conpany y la compañía de danza española Marea Danza. Esta iniciativa está respaldada especialmente por el Ayuntamiento de València.

JÓVENES CREADORES

Por su parte, la iniciativa Jóvenes Creadores se dirige a impulsar la profesionalización de las nuevas generaciones de creadores en danza contemporánea. Las propuestas son piezas de pequeño formato. Rafa Perets inaugurará el ciclo 'Jóvenes creadores' en el Centre del Carme Cultura Contemporània, que continuará en la Sala Carme Teatre con la representación de varias propuestas escénicas de jóvenes valencianos: Cia. Entretantos, Cia. Clandestina, Colectivo Meraki, Pip In To. Será el 29 de octubre en ambos espacios.

Continuando con la filosofía del festival, se ha organizado un laboratorio pedagógico de danza artística en el que las niñas, niños y familias experimentan nuevas formas de expresión con el uso de su cuerpo. En esta edición de 'Nanobucles', se ha previsto un circuito familiar que tendrá lugar el 31 de octubre en el Centre del Carme Cultura Contemporània, bajo el nombre de 'Dance Explorer' a cargo de Cristina Cabo, y en la Sala Carme Teatre, 'La Lola Boreal' formado por Helena Gómez, Aurora Diago y Noelia Arcos, estrenarán 'Marrrr'.

Como en otras ediciones, la música en directo también forma parte del festival. La Sala Carme Teatre acogerá el 29 de octubre a DJ Madnel. Será una selección de música electrónica, principalmente 'hits' de los 80 y 90 que buscará crear un espacio de encuentro social para creadores y asistentes, con el objetivo de entablar contacto y 'feedback'. El 31 de octubre será el turno para Tito Ramírez, conocido por TNT Ramírez, uno de los artistas más controvertidos de los últimos años de la escena R&B nacional. Un concierto que tendrá lugar en el Centre del Carme.