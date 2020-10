Cultura.-Mostra de València atorga la seua Palmera d'Honor a Maria de Medeiros per una "extensa i polifacètica" carrera

Així ho ha indicat aquest dimarts el director de programació del certamen, Eduardo Guillot, en la roda de premsa oferida per a donar a conéixer aquesta distinció i altres detalls de la 35 edició de la Mostra juntament amb la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València, Glòria Tello, i la directora gerent del festival, Rosa Roig.

Maria de Medeiros rebrà la Palmera d'Honor en la gala de clausura del festival, que se celebra en la capital valenciana del 22 d'octubre a l'1 de novembre. L'actriu participarà també en la Mostra amb una masterclass que oferirà el 29 d'octubre en la Fundació Bancaixa, ha destacat Guillot.

Igualment, el responsable de programació que ha considerat "una bona notícia" la presència a València de la intèrpret, tenint en compte que l'actual és "una edició complicada" del festival de cinema com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. "Estem satisfets que accepte la nostra invitació. María ha col·laborat personalment amb el festival perquè es puguen veure les seues pel·lícules en ell. Veurem molts treballs que no han arribat a les pantalles espanyoles", ha dit.

La presència de Medeiros en la 35 Mostra de València-Cinema del Mediterrani anirà acompanyada de l'estrena a Espanya de la seua segona pel·lícula de ficció com a directora, 'Aos Nossos Filhos', en la qual s'aborden "qüestions com l'homosexualitat i els nous models de família", han indicat des del certamen. Al seu torn, han apuntat que es tracta d'un treball rodat al Brasil que es presenta com "una subtil exploració de l'amor, la solitud i les fissures en les relacions".