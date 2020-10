Sanitat no prorrogarà la concessió de la gestió del Departament de Salut de Torrevella

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha decidit no prorrogar el contracte de gestió del Departament de Salut de Torrevella i iniciar els tràmits perquè aquest contracte finalitze a l'octubre del 2021, segons ha anunciat en un comunicat el departament que dirigeix Ana Barceló.

Per a açò, el Govern valencià comunicarà aquest dimecres a l'empresa concessionària -Ribera Salud- "la intenció de no prorrogar el contracte de gestió així com les normes per a la recepció de tots els elements materials, immaterials i de personal afectat pel contracte en les condicions que marca l'acord de gestió de servicis públics per concessió".

Segons ha explicat Ana Barceló, "la mesura es pren sobre la base d'un dels pilars bàsics que regeix l'actuació d'aquest Govern i que no és un altre que reforçar la sanitat pública, millorar la seua qualitat, eficiència i universalitat".

En aquesta línia, assegura que el procés es desenvoluparà "amb la màxima seguretat jurídica i garantint per part de la concessió la millor qualitat assistencial i les condicions del personal laboral afectat".

La Generalitat dona així compliment a l'eix tercer de l'acord del Botànic II, 'Servicis Públics per a continuar rescatant i cuidant a les persones' que, al punt 24, especifica que el Govern valencià continuarà "treballant per a la recuperació dels servicis públics privatitzats una vegada finalitzada la concessió amb una política comuna que garantisca una millor prestació, més equitativa, eficient i de qualitat i que no supose un perjuí econòmic per a la Generalitat".

Segons la Generalitat, la recuperació del departament de salut de Torrevella per part del Govern valencià suposa "un pas endavant en la millora de l'atenció sanitària dels veïns i les veïnes" dels municipis de Torrevella, Guardamar del Segura, Rojals, el Pilar de la Foradada, Oriola, Sant Fulgenci, Benijòfar, Formentera del Segura, Sant Miquel de les Salines i Los Montesinos.

"La importància d'enfortir el sistema sanitari públic s'ha vist reforçada, a més, en aquest moment tan rellevant on la pandèmia ha requerit d'una mobilització de recursos humans i econòmics sense precedents", segons Barceló.

"Eficiència sanitària"

La decisió es pren, exclusivament, sobre la base de "criteris d'eficiència". "La inversió a millorar la salut dels valencians i les valencianes no pot estar condicionada a reduccions de costos encaminades a l'obtenció de beneficis. L'únic criteri ha de ser el d'eficiència sanitària a partir de l'optimització dels recursos necessaris i suficients per a cobrir adequadament la demanda de la població", ha afirmat Barceló.

La titular de Sanitat ha volgut també informar "de primera mà" als treballadors i treballadores del departament de la decisió presa "per a incorporar el departament a la gestió pública i traslladar-los que mantindrà una via de comunicació directa perquè estiguen permanentment informats del procés".

La consellera ha mostrat la seua "satisfacció" per poder seguir comptant a partir de la recepció "amb el valuós capital humà i professional que disposa el Departament de Salut de Torrevella" i ha aprofitat l'anunci per a felicitar a tot el personal del departament de salut "pel sobreesforç i la dedicació que estan realitzant a causa de l'excepcional situació a la qual ens ha portat la pandèmia".