D.O.P. Queso Camerano, "sabrosa proeza" de pequeños productores

Sin duda, éste es el momento de fortalecer el compromiso con quienes trabajan la tierra y cuidan de los animales porque de ellos depende que los alimentos de calidad lleguen a las grandes ciudades.

Éste es el momento, sin duda, de reparar en el trabajo realizado por entidades como la Denominación de Origen Protegida Queso Camerano.

La D.O.P. fue autorizada en 2009 y ratificada por la Unión Europea en 2012. Desde marzo, los ganaderos y queserías adscritos han velado por el cuidado de los animales, no han dejado de alimentarles y no ha cesado tampoco el ciclo de producción de los quesos. Se trata de 8 ganaderos y 2 queserías. Existe un dato positivo tras este difícil período: la llegada de un nuevo miembro en el apartado de ganaderías: Carlos Benito Garrido Terroba, de Treguajantes. La familia crece y existen nuevas solicitudes en curso y eso son muy buenas noticias.

PUNTO LÁCTEO, NUEVOS GANADEROS PARA LA D.O.P.

La D.O.P. trabaja, día a día, para crecer en asociados, a pesar de que La Rioja es una comunidad en la que no abundan ni las queserías ni las ganaderías. En esta línea, Lácteos Martínez, una de las dos queserías adscritas, apostó por recuperar pequeñas ganaderías en la Sierra de Cameros e instaló un punto lácteo.

Así, se superan barreras como la accesibilidad de los camiones cisterna a determinados lugares o el que pequeñas ganaderías no tengan una cantidad diaria elevada, pero no por ello importante, o no dispongan de los recursos para mantener la leche a la temperatura óptima.

Recordar que la D.O.P. Queso Camerano elabora sus quesos única y exclusivamente con leche de cabra de las razas murciano-granadina y malagueña.

Sobre el queso tradicional de la Sierra de Cameros ya escribió el poeta Gonzalo de Berceo en el siglo XI, hablamos del máximo nivel de protección para los alimentos con calidad diferenciada, de ahí, que hasta poder saborear esta verdadera joya gourmet exista un delicado proceso artesanal que comienza en los pastos, allí donde cada día se alimentan las cabras.

En la actualidad, 2.800 animales que pastan, cada día, en el área delimitada y autorizada. Es una superficie de 407.149 hectáreas, caracterizadas por una riqueza en cuanto a calidad y cantidad de pastos.

ONLINE Y NUEVOS PUNTOS DE VENTA

La forma de apoyar este arduo trabajo y su filosofía por los alimentos de calidad, es apostando por ellos. El queso fresco solo puede adquirirse en La Rioja y en la zona de La Ribera de Navarra, pero el semicurado y el curado, pueden comprarse online, a través de la web de una de las queserías elaboradoras: