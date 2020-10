El Cuponazo de la ONCE reparte más de 9,5 millones de euros en Puçol (Valencia)

Manuel Meseguer, vendedor de la ONCE desde hace diez años, ha vendido 19 cupones agraciados con 25.000 euros a las cinco cifras, otro más XXL premiado con 40.000 euros y la serie dotada con los nueve millones del Cuponazo, entre distintos vecinos y algunos miembros de una sociedad de cazadores de la localidad, ha explicado la ONCE en un comunicado.

"No me lo creo", ha dicho el vendedor al conocer la noticia. "Es una alegría muy grande haber repartido tanto dinero y me ilusiona especialmente que sea en estos momentos difíciles", ha recalcado Manuel, quien vendió otro premio gordo en el sorteo del 11/11 de la ONCE el año pasado.

Se da la circunstancia de que este gran premio de 9.515.000 euros se ha repartido coincidiendo con la celebración del Día de la Comunitat Valenciana este 9 de octubre.

El sorteo ha repartido también 875.000 euros en diferentes provincias españolas. Hasta Molina de Segura (Región de Murcia) se han ido a parar 725.000 de euros con 29 cupones premiados con 25.000 euros cada uno. Otros dos cupones dotados con el mismo premio se han vendido en Castellón y Mataró (Barcelona).

Además, en Vilafranca del Penedés (Barcelona) se han repartido otros 100.000 euros con un cupón premiado de segunda categoría. En total, el Cuponazo de la ONCE ha repartido 10.390.000 euros en premios mayores.