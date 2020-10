La Policía pilla a un madrileño intentando 'escapar' del estado de alarma: "No me está cuadrando, lleva usted maletas..."

La entrada en vigor del estado de alarma en Madrid capital y otras ocho ciudades de la comunidad ha provocado un amplio despliegue policial en las entradas y salidas de los municipios, especialmente para evitar las escapadas de los madrileños por el Puente del Pilar. Las cámaras de Telemadrid se encontraban este viernes en uno de esos puntos de vigilancia y captaron el momento en el que un conductor trataba de salir de la ciudad después de que el Gobierno hubiese anunciado el estado de alarma para Madrid, pero minutos antes de su entrada en vigor con la publicación en el BOE.

En las imágenes, una agente de la Policía pregunta al hombre el motivo de su desplazamiento, y este alega que es laboral. "Déjeme por favor el justificante del trabajo", le pide la agente, una indicación que el conductor ignora.

Acto seguido, la policía le señala el maletero para que lo abra y poder así "comprobar sus pertenencias". "Estamos viendo cómo en el maletero hay maletas", cuenta la reportera de Telemadrid.

La versión inicial del conductor no termina de convencer a los agentes: "No me está cuadrando mucho, caballero. Lleva usted comida y lleva usted maletas", le dice la agente encargada del control, que vuelve a preguntarle por el justificante del trabajo.

Ante la negativa de los ocupantes del vehículo a mostrar los justificantes, la policía termina por indicarles que no pueden salir de la ciudad. "No se puede viajar, señor", le explica la agente, quien ante la insistencia del conductor a querer salir de la ciudad le responde: "Pues entonces vaya a la oficina usted solo y sin maletas, ¿de acuerdo?".