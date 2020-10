El PP acusa al alcalde de Huétor Tájar de "mentir" sobre el "retraso" del segundo puente

Así, los populares han exigido a Delgado en una nota que reconozca públicamente que "nunca" ha tenido la intención de finalizar dichas conexiones, "a pesar de que corresponde al Ayuntamiento su construcción", y que lleva once años "echando balones fuera".

"Ha sido un Gobierno del PP en la administración autonómica el que ha sacado a la luz las vergüenzas del alcalde socialista de Huétor Tájar", ha manifestado Javier Funes, portavoz local del PP hueteño.

No obstante, Funes ha resaltado que las "mentiras" del regidor socialista "quedan atestiguadas" en un documento de noviembre de 2019, en la que Fernando Delgado detalla una serie de "excusas" de por qué el Ayuntamiento "aún ha acometido las conexiones con el puente".

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular pidiendo explicaciones al alcalde de Huétor Tájar acerca del proyecto de conexión del segundo puente con el casco urbano, el presupuesto del mismo, el expediente de expropiación de terrenos sobre los que se asientan las citadas obras y los plazos de ejecución, Fernando Delgado contesta por escrito, en noviembre de 2019, que "la construcción de las conexiones del puente corresponden a los propietarios".

Además, que, "debido a la crisis, dicha unidad de ejecución está paralizada, y que el proyecto de reparcelación está sin terminar y sin llevarse a una aprobación inicial; y que han tenido éxito dos proyectos para la construcción de las conexiones; que el presupuesto del vial de circunvalación se sabrá en el momento de su aprobación por el Ayuntamiento; y que una vez que se resuelva toda la burocracia, el plazo de ejecución de las obras, será de cuatro meses".

"Un año después, no ha resuelto nada de esto, a pesar de que anteriormente tuvo once años para solucionarlo, los mismos años que tardó el PSOE en prometer una vez la construcción del segundo puente de Huétor Tájar, que tuvo que finalizar un gobierno del PP en la Junta de Andalucía por la incapacidad de los socialistas, tanto en el Gobierno andaluz como en el Ayuntamiento hueteño", ha criticado Javier Funes.

Respecto a la exigencia de Delgado para que las obras del puente sean recepcionadas al Ayuntamiento, el portavoz popular ha aseverado que "eso es lo que quisiera el alcalde, que la Junta le entregara el segundo puente, para que haciendo uso de las malas artes a las que ya nos tiene acostumbrados a los hueteños, lo abriese sin terminar su parte, simplemente utilizando el carril de tierra que conecta con nuestra localidad y así poder salvar la situación en la que se encuentra debido a su nefasta gestión y de paso tapar su ineficacia como alcalde".

Funes ha instado al regidor socialista a que asuma que el puente "terminado ya por la Junta y cumpliendo así con su parte", no puede ponerse en servicio "porque su gobierno no ha ejecutado las conexiones, no ha resuelto las expropiaciones ni el presupuesto, y ahora mismo el flamante puente conecta con un camino de tierra sin asfaltar por la inoperancia, ineptitud e incapacidad de Fernando Delgado".

Además, ha recriminado que la "desesperación" del alcalde de Huétor Tájar al "verse descubierta su nefasta gestión" sea afirmar que el PP votó, en 2018, en contra de contratar un préstamo de 500.000 euros para realizar los viales de acceso. "Claro que votamos en contra y el tiempo nos ha dado totalmente la razón, y si no, que nos explique dónde está ese dinero o donde están los viales de acceso al municipio", ha replicado Javier Funes, quien ha insistido en que el PP "no iba a hipotecar al pueblo de Huétor Tájar por los "caprichos" y la "negligencia económica" del alcalde.

Por último, ha pedido a Fernando Delgado que "deje de gastar energías en explicar e intentar justificar el mayor fracaso de su nula gestión al frente del Ayuntamiento, salga de los pesados lodos de las cloacas en las que está inmerso continuamente, y utilice sus últimos coletazos de su gobierno para irse dignamente".