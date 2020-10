Cultura.- La Habitación Roja celebra 25 anys amb un concert en el Principal que repassarà tota la seua discografia

20M EP

La Habitación Roja celebrarà el seu 25 aniversari sobre l'escenari del Teatre Principal de València amb un "concert especial" en el qual farà un repàs per tota la seua discografia i interpretarà un total de 25 cançons, una per cada any de trajectòria.