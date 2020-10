Una investigació de la UCV qüestiona l'agrupament de xiquets atenent només la seua edat cronològica

Aquest estudi ha sigut escollit per la Conselleria d'Innovació entre els projectes d'R+D+i desenvolupats per grups d'investigació emergents. L'objectiu és contribuir, tant a nivell teòric com empíric, amb noves evidències que milloren el coneixement de l'efecte de l'edat relativa en dos contextos on pot resultar altament influent, l'acadèmic i l'esportiu.

En concret, l'edat relativa fa referència a les diferències entre les persones d'un mateix grup que comparteixen any de naixement, al marge dels efectes que impliquen a nivell físic, cognitiu, psicològic i maduratiu.

"Diversos estudis han constatat que l'agrupament per edat cronològica influeix significativament en la forma en què alumnes i esportistes s'adapten a l'entorn, proporcionant avantatges per a alguns i perjudicant substancialment a uns altres", ressalta el professor en un comunicat de la Catòlica.

El projecte reunirà un conjunt d'experts amb trajectòria destacable en l'estudi de l'efecte de l'edat relativa en el futbol i en l'estudi de l'atenció i la seua relació amb la pràctica esportiva, com Florentino Huertas, Francesc Llorens i Consuelo Moratal.

Paral·lelament, comptarà amb la col·laboració d'investigadors a nivell mundial en l'estudi de la relació entre exercici i cognició, com la professora Caterina Pesce, de la Universitat de Roma 'Fòrum Itàlic'.