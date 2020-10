El Museu de les Ciències ofereix entrades al 50% per al col·lectiu de la música per l'exposició Play. Ciència i música

20M EP

El Museu de les Ciències ofereix entrades al 50% per al col·lectiu de la música per l'exposició 'Play. Ciència i música', que aborda les relacions entre les arts i les ciències i ensenya qüestions de física, biologia o matemàtiques per mitjà de la música, segons ha informat la Generalitat.