Coronavirus.- La Generalitat estudia l'evolució de la pandèmia per a la celebració de les reunions de Nadal

Així ho ha indicat el president, Ximo Puig, en roda de premsa després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) amb la unitat adscrita de Policia Nacional a la Comunitat Valenciana.

"Es tracta d'actuar amb el màxim rigor i de no marejar a la gent: no podem traure un dia una mesura i un altre dia una altra", ha remarcat, per a recordar que la Comunitat Valenciana està en una situació positiva malgrat les xifres que deixa cada dia el coronavirus.

Puig ha defès així que "no convé" aplicar més mesures restrictives, si bé ha reconegut que Espanya segueix en una situació difícil i que "desgraciadament, les notícies que arriben d'Europa no són positives".

Després de tornar a demanar màxima prudència, ha cridat a "ser conscients de la responsabilitat individual" i ha posat com a exemple la festa d'estudiants en el col·legi major Galileu Galilei de València que va originar un brot. "Una festa pot significar un greu perjuí per a molta gent: tenim un campus tancat", ha lamentat en relació a la Universitat Politècnica de València (UPV) on està aquesta residència privada.

En tot cas, Puig ha remarcat que "a dia de hui" la decisió és no aplicar més mesures, mentre la Generalitat té en marxa "una anàlisi del que va a passar en les pròximes setmanes per a les festes de Nadal". Les mesures per a finals de desembre seran "més o menys restrictives en funció de l'avanç de la pandèmia", ha garantit.

16.000 ACTES D'INFRACCIÓ

Per la seua banda, la consellera d'Interior, Gabriela Bravo, ha destacat l'efecte dissuasori de la vigilància policial, amb quasi 16.000 actes d'infracció alçades en els últims mesos per l'incompliment de mesures. La majoria estan relacionades amb no portar mascareta i la resta pels controls per a evitar 'botellots' i aglomeracions, que continuen a pesar del tancament de l'oci nocturn.

Paral·lelament, els rastrejadors de l'Exèrcit realitzen una mitjana de 800 telefonades al dia per a seguir la traçabilitat del virus entre els valencians, unes peticions que atenen una mitjana del 67% de persones requerides. "L'actitud dels contactes és de certa disponibilitat a ajudar i facilitar les dades", ha ressaltat la també responsable de Justícia.