Cvirus.- El col·legi major de València amb 130 positius obri expedient informatiu després de la festa no autoritzada

En aquest sentit, fonts de l'entitat han assenyalat a Europa Press que els estudiants són coneixedors que existeixen aquestes normes, ja que quan es realitza la matrícula es firma un document en el qual es comprometen a complir-les.

La residència té dos manuals propis desenvolupats amb Antea Prevenció i KPI Consulting, a més de manual genèric de la xarxa de col·legis majors.

Les mateixes fonts han detallat que la festa -que el centre "desconeixia i que no estava autoritzada", insisteixen- es va celebrar durant el cap de setmana, quan hi ha menys personal, i va ser dissolta sobre les nou de la nit, en el moment en el qual la persona de guàrdia va ser avisada per una estudiant.

Ara, continuen, la direcció del centre està "bolcada" en la salut dels afectats. Per açò, en col·laboració amb QuirónSalud s'han incorporat dos metges més, que se sumen al facultatiu que ja té la residència, i s'han adquirit test d'antígens amb l'objectiu de poder fer el més ràpidament possible aquesta prova a persones que, encara haver donat negatiu en coronavirus, presenten símptomes. Entre les 131 persones afectades en aquest moment, no hi ha cap treballador, han apuntat.

"MÀXIMA COL·LABORACIÓ" AMB LA POLICIA

Respecte a les diligències policials obertes, després que la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, haja demanat a la Policia Autonòmica que òbriga una investigació per a determinar i "depurar" possibles responsabilitats, la direcció del centre recalca que la seua actitud és de "màxima col·laboració".

El director del Galileu Galilei s'ha reunit en el matí d'aquest dimarts amb els agents que s'han desplaçat la residència i els ha brindat tota la col·laboració, reiteren. Igualment, la direcció està seguint les indicacions de la Conselleria de Sanitat respecte a les mesures de confinament.