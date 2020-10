MÉS lleva al Parlament la propuesta de Plataforma per la Llengua para que el catalán sea oficial en la Unión Europea

20M EP

Los grupos parlamentarios de MÉS per Mallorca y Més per Menorca han registrado en el Parlament balear una propuesta impulsada por la Plataforma per la Llengua para que el catalán sea declarado oficial en la Unión Europea.