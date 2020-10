Educació desenvolupa el programa 'Coeducacentres' en 15 col·legis i instituts per a treballar en una "igualtat efectiva"

El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, Miquel Soler, ha participat en la primera jornada formativa del programa, en la qual han intervingut de forma telemàtica més de 400 docents. Aquest projecte és un dels objectius educatius aprovats en el recent Seminari de Govern de Tardor 2020.

'Coeducacentres' ha arrancat per a desenvolupar-se en l'últim trimestre d'enguany de forma experimental aquest curs 2020-2021 en 15 col·legis i instituts. "Una de les nostres prioritats és la integració dels criteris coeducatius en el sistema educatiu perquè la nostra infància i joventut cresquen en un context d'igualtat efectiva, què és l'única garantia per a aconseguir la igualtat entre dones i homes", i ha afegit que "el programa 'Coeducaentres' està orientat cap a una cultura de pau amb perspectiva de gènere i pretén involucrar i implicar a tota la comunitat educativa", assenyala Miquel Soler en un comunicat.

Aquest programa s'ha activat en la mateixa línia que es va crear fa cursos la figura de la persona coordinadora d'Igualtat i Convivència en tots els centres educatius i la presentació del Pla director de coeducació de la Conselleria. Per tant, 'Coeducacentres' és un pas més cap a la coeducació com a ferramenta fonamental per a revertir la desigualtat estructural entre dones i hòmens.

'Coeducacentres' implementa diversos eixos i accions del Pla director de coeducació d'Educació de la Generalitat i se centra, de manera especial, en la formació permanent del professorat i en la funció dels centres educatius pel que fa a la coeducació. La seua missió és promoure els valors de la cultura de la pau i de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i traslladar la perspectiva de gènere als continguts, el llenguatge, els espais i els materials pedagògics.

La primera part del projecte pilot del programa consisteix a formar a la comunitat educativa dels 15 col·legis i instituts on s'aplicarà enguany de manera experimental "per a, posteriorment, estendre-ho progressivament a tots els centres educatius", ha recalcat el secretari autonòmic, qui defèn que 'Coeducacentres' "suposarà un avanç cap a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'educació valenciana".