El PP defiende sus propuestas para el debate del estado de la ciudad con la Capitalidad Verde Europea al frente

Los populares han anunciado que sus propuestas en el Debate del Estado de la Ciudad van a estar centradas el empleo, la desigualdad y el mal funcionamiento de los servicios públicos como la limpieza y el registro municipal. En este sentido, la presidenta de los populares, Pilar Marín, ha recordado que el papel de la oposición es señalar el problema y proponer la solución.

Para Marín, "los datos de destrucción de empleo desde el comienzo de la pandemia del COVID19 son dramáticos ya que casi 3.000 onubenses han perdido su empleo sin contar a los que viven en la incertidumbre de los ERTE sin saber si el devenir de la crisis los llevará a la pérdida de su empleo". Por eso, la popular cree incomprensible que el alcalde, Gabriel Cruz, "haya renunciado a 2,1 millones de euros de incentivos al empleo del Plan AIRE de la Junta de Andalucía, siendo la ciudad de Huelva el único municipio de la provincia que no ha optado a estos fondos para el empleo", toda vez que diversas voces señalan los costes propios que afrontan los ayuntamientos para cofinanciar las contrataciones temporales de dicho plan.

Los populares creen imprescindible que el Ayuntamiento de Huelva actúe como motor y palanca del crecimiento económico y no como freno, de ahí que piden al alcalde "altura de miras para cooperar con otras administraciones, especialmente con el Puerto de Huelva y con la Junta de Andalucía que son aliados y no enemigos de Huelva".

"NO ES EL MOMENTO DE ESTAR PARADO"

Marín ha insistido en que "no es el momento de estar parado, no es momento de confrontar con la Junta de Andalucía, no es momento de ponerse de perfil y excusarse en las competencias. Tenemos que dar un paso adelante, ser valientes y apostar por lo que verdaderamente ocupa y preocupa a las familias onubense como el empleo, la desigualdad social, los servicios públicos de calidad y sentar las bases de la Capitalidad Verde Europea".

Los populares van a elevar al pleno dos propuestas de resolución en el Debate del Estado de la Ciudad. En la primera solicitan que en el plazo de un año el pleno municipal conozca un informe previo de evaluación de los aspectos y requisitos que se requieren por parte de la Unión Europea para optar a la Capitalidad Verde Europea. En este sentido, los populares recuerdan que es necesario someterse a una evaluación y un control de los diferentes indicadores medioambientales con el fin de recortar las diferencias que nos separan con el objetivo de la candidatura de Huelva a la capitalidad verde europea y al cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030.

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

Asimismo los populares presentarán una propuesta para impulsar la digitalización de los servicios municipales así como acercar los servicios municipales a los hogares de los onubenses mediante las Juntas Municipales de Distrito. Para Marín "la pandemia COVID19 ha demostrado que nuestra administración local no está preparada para gestionar de manera telemática cuestiones tan básicas como el servicio del registro o los certificados de empadronamiento. Por eso, queremos que el Ayuntamiento se acerque a los hogares de los onubenses a través de los centros sociales municipales".

Los populares pretenden que el Ayuntamiento elabore un auténtico Plan de Digitalización que incluya un reglamento sobre el teletrabajo, la eficiencia de los servicios telemáticos municipales, la inversión en equipos y terminales para modernizar los medios materiales y humanos de los departamentos afectados como son los de registro y los servicios sociales municipales. Asimismo, los populares requieren en su propuesta el cambio de ubicación del Registro Municipal en unas dependencias que reúnan las características y se adapten a las necesidades de seguridad y distancia que aconsejan las medidas anti-COVID.

"Los centros sociales deben ser las sedes de las Juntas Municipales de Distrito y abrir en allí oficinas de registro para evitar el desplazamiento de los onubenses hasta el centro de la ciudad para hacer una sola gestión y evitar las colas que actualmente se producen", ha concluido.