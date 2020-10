Soler diu que "no va a haver-hi retallades en absolut" i que els sectors "fonamentals" es mantindran "caiga qui caiga"

Així s'ha manifestat Soler aquest divendres a Aiora, on ha comparegut en la roda de premsa posterior al ple del Consell per a presentar l'avantprojecte de la Llei de Mesures Fiscals del 2021 (coneguda com a Llei d'acompanyament).

Soler ha incidit que la situació de no comptar amb sostre de despesa ni límit de dèficit "no té precedent en tota la història autonòmica", i ha asseverat: "Açò demostra que entre Montoro i Montero hi ha més diferència que una vocal" -en referència als cognoms dels dos últims ministres d'Hisenda, Cristóbal Montoro (PP) i María Jesús Montero (PSOE)-.

A més, el titular d'Hisenda ha defès que aquest any és "atípic", que hi ha instruments per part del Ministeri com el Fons Covid o els ingressos especials i que es pot treballar sobre un "increment de la regla de despesa", per la qual cosa ha insistit que "no hi haurà retallades en absolut" ja que "les despeses extraordinàries estan protegides per Europa i pel Govern d'Espanya".

Soler ha avançat que el dia 30, quan present el projecte de Pressupostos "no tindrà moltes informacions de quals seran les bestretes del 2021 o les liquidacions" perquè "no hi ha hagut un Consell de Política Fiscal i Financera", però ha apuntat que "l'any passat ja es va fer sense CPFF i no ens equivocàrem tant".

Preguntat sobre les principals línies del projecte pressupostari, el conseller ha indicat que tindrà una "consideració especial" amb la "situació excepcional" ocasionada per la pandèmia, que es concretarà en la caiguda d'ingressos i l'augment de la despesa.

L'objectiu, per a Soler, és que "dels servicis públics fonamentals no es retalle res, i que a més s'atenga a les noves necessitats". "La pandèmia ha posat en relleu que potser la sanitat no ha estat adequadament tractada. El Consell ha fet un gran esforç en aquests cinc anys, però veníem dels 20 anteriors, i la pandèmia ho ha posat en relleu", ha indicat.

En aquest sentit, també ha destacat servicis com les escoles i els sectors vulnerables com la dependència, que, segons el conseller, estan disposats a mantindre "caiga qui caiga".