Detingut un home a València per intentar cremar una tenda de campanya on dormia una parella en el carrer

20M EP

La Policia Nacional ha detingut un home de 30 anys en un carrer del districte d'Abastos de València per presumptament agredir un altre home i intentar cremar la tenda de campanya on dormia aquest amb la seua parella. També va amenaçar els agents: "He sigut militar en el meu país i he estat en la presó, vos vaig a matar".