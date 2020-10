Obligan a una deportista rusa a demostrar que es una mujer para subir a un avión: "Me sentí humillada"

La deportista rusa Anna Turaeva vivió un deplorable episodio con los trabajadores de la aerolínea Utair después de que estos le pusieran impedimentos para subir a un avión si no les demostraba que era una mujer.

La powerlifter, que se dirigía de San Petersburgo a Krasnodar con escala en Moscú, fue parada en el puesto de control porque pensaban que estaba mintiendo sobre su identidad. "Se negaron a dejarme embarcar argumentando que en mi pasaporte pone que soy mujer", contó al medio Daily Mail.

La deportista, que se ha coronado como campeona mundial de levantamiento de pesas en seis ocasiones, trató de responder con educación a las preguntas que le hicieron los agentes, a pesar de sentirse "humillada" e "indefensa".

"Me hicieron preguntas íntimas. Estaban interesados en quién soy yo en mi vida y en mis costumbres en la cama. Fue humillante", explicó al medio británico, destacando durante la conversación que se sintió impotente ante lo sucedido ante la tripulación.

"Hice todo lo que dependía de mí para que me creyesen. Entonces, ocurrió un milagro: me permitieron embarcar en el avión", zanjó la atleta de 42 años, que recibió una disculpa públicamente por parte de la aerolínea después de que se hiciera público el desencuentro en las redes sociales.

"He trabajado toda mi juventud con sangre y sudor para que no me traten así", lamentó la deportista. "Me encantan las tiendas, los salones de peluquería, la manicura y los procedimientos cosméticos. Yo me veo de esa manera. No le voy a demostrar nada a nadie. Este es mi estilo de vida y me siento cómoda", zanjó.