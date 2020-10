CSIF denuncia el "col·lapse" del servici d'Urgències de l'hospital de la Ribera

El sindicat ha alertat que el personal "està a la vora de l'extenuació" i ha recalcat que "no es pot culpar sempre la pandèmia", per la qual cosa exigeix "responsabilitats als qui dirigeixen els recursos del departament"i reclama a Sanitat Universal "que prenga d'una vegada per sempre les mesures oportunes per a poder solucionar totes les qüestions que afecten els nostres treballadors".

La central sindical ha advertit que, mentre açò succeeix, la Unitat de Preingressos, creada a principis del 2019, "roman tancada les nits i els dies festius, amb el que queda infrautilitzada".

CSIF considera "lamentable que un servici de 24 llits, ben dotat de mitjans i de personal per a descongestionar Urgències, no s'estiga utilitzant per a la finalitat que va ser creat".