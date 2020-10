La Policia Local de Sagunt intervé en la detenció de sis agressors per violència de gènere

Així, en la nit del dijous 24 de setembre es va detindre un home de 28 anys per agredir presumptament la seua dona, de 32, en presència de la seua filla de 4 anys en el seu domicili.

Un dia més tard, el divendres 25, els agents van procedir a una altra detenció, en aquest cas la d'un home de 49 anys per agredir la seua parella de 36 anys, en presència del fill menor de 12 anys.

Per la seua banda, durant la nit del diumenge, 27 de setembre, la Policia Local va actuar també per violència de gènere, en un domicili de la localitat. En aquest cas el presumpte agressor, de 36 anys, va ser detingut posteriorment per agents del Cos de la Policia Nacionalper colpejar a la seua parella de 41.

Aquests tres casos de violència de gènere se sumen a altres detencions realitzades per la Policia Local durant el passat mes de setembre. En concret, el matí del dia 6 de setembre, la Policia Local va detindre un home de 53 anys, per agredir la seua parella de 42 anys en el seu domicili.

Així mateix, l'11 de setembre, es va produir una nova actuació per violència de gènere que es va saldar amb la detenció, per agents de la Policia Nacional, d'un home espanyol de 36 anys per agredir la seua parella de 33 anys.

A més, la vesprada del 12 de setembre, als voltants d'un supermercat de la localitat es va procedir a la detenció d'un home de 36 anys per agressió en via pública a la seua parella de 39 anys d'edat. La setmana passada també es van atendre tres servicis per discussions de parella, després de donar avís els veïns, sense que es comprovara situació de violència de gènere.