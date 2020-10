La surrealista declaración de una mujer tras volcar su coche: "Se me ha metido un espíritu y he acabado en la cuneta"

El programa Control de carreteras promete dejar grandes momentos en DMAX. El formato, que se emite este domingo a las 21.30, ha mostrado un adelanto de lo que se podrá ver, un vídeo protagonizado por una mujer que volcó su coche y que alegaba que podía haber tenido el accidente por unos motivos extraños.

Los agentes la atendieron y ella, sin pedírselo, comenzó a ponerse a la pata coja y a mover los brazos para demostrar que estaba bien: "No necesito ninguna ambulancia".

"Yo estoy tranquila, estoy tranquilísima, pero es que la última vez que tuve un accidente acabé en el manicomio. Y lo pasé fatal", comentó la mujer, dejando entrever que estaba por venir un 'momentazo' al más puro estilo Callejeros.

Las autoridades llamaron a una ambulancia para que le hiciera un reconocimiento, algo que preocupó a la accidentada: "A ver si me van a secuestrar y me van a llevar a un quirófano o algo así siniestro raro".

"Estamos todos infectados y locos ya... Es que vamos, o sea, mis vecinos están todos locos, totalmente locos", añadió y, después, comenzó a hablar de su accidente: "Me he despistado un momento, entonces he mirado para abajo y cuando me he vuelto ya me he visto metida en los árboles".

"Ha sido una imprudencia total por mi parte, que no suelo cometer, además, y como esto está lleno de espíritus, pues vete tú a saber. Que se me haya metido en ese momento un espíritu y he acabado en la cuneta", concluyó.