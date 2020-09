CSIF reclama a Sanitat reforços de personal per a la campanya de vacunació contra la grip

Així li l'ha transmès en un escrit en el qual planteja altres propostes com reduir la burocràcia i reforçar la plantilla administrativa o crear subdireccions específiques per a Atenció Primària i per a Especialitzada.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, recorda a la Conselleria de Sanitat que la campanya de vacunació comença dilluns que ve 5 d'octubre i li demana la dotació de mitjans, pel que fa a vacunes, instal·lacions, segures, categories de personal i nous contractes per a dur-la a terme.

El sindicat ha destacat la importància d'aquesta campanya en l'actual situació de pandèmia i la necessitat que els professionals disposen dels mitjans i la seguretat adequada per a desenvolupar-la.

"DESBUROCRATITZAR L'ATENCIÓ PRIMÀRIA"

En aquest sentit, ha recordat que "tot el que siga de l'ordre administratiu ha de ser realitzat pels professionals de la funció administrativa", per la qual cosa Sanitat "ha de reforçar les seues plantilles".

CSIF considera imprescindible "fer atractives les ofertes d'ocupació de personal sanitari i estabilitzar als professionals, al contrari del que ocorre ara, que s'estan marxant a altres llocs".

Proposa igualment "la creació d'una subdirecció general d'Atenció Primària i d'una altra d'Atenció Especialitzada dins de la Direcció general d'Assistència Sanitària". Aquesta petició s'emmarca en la necessitat de "dissenyar, reforçar, analitzar i buscar solucions als problemes d'atenció sanitària".

El sindicat també posa l'accent en la necessitat de "promoure la diferenciació entre patologies Covid-19 i no Covid-19 per a ser ateses per professionals mèdics i d'infermeria", de manera que "es guanyaria en funcionalitat i agilitat i milloraria l'atenció al pacient".