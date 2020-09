Sarah Paulson habla de su relación con la actriz Holland Taylor: "Conocí a una mujer mayor que yo y me enamoré"

Sarah Paulson y Holland Taylor conforman una de las parejas más comentadas en Hollywood. Las actrices presumen de compartir cinco años de noviazgo frente a las críticas homófobas o la diferencia de edad, ya que Paulson tiene 45 años y su pareja 77. Y una vez más, han demostrado que siguen adelante juntas.

Con motivo del estreno de Ratched, la nueva serie de Netflix protagonizada por Paulson, la intérprete ha respondido en numerosas entrevistas promocionales sobre cuestiones relacionadas con su trabajo y con su vida personal. Así, ha sido en una conversación con Elle en la que ha hablado sin tapujos de su relación.

En la entrevista, Sarah lamenta que, a estas alturas y a pesar de los avances sociales, las relaciones LGTBI+ sean tabú. "En casi un centenar de países todavía es delito. Apoyar que haya personas detenidas, encarceladas y sentenciadas es simplemente terrible", opina.

"¿No entendemos que la orientación sexual es algo privado? A menudo ocurre que si eres homosexual tienes que hablar de ello. De repente, pasa a un segundo plano cualquier otro aspecto de tu trabajo y de tu personalidad. Nunca sentí que hubiese una parte de mí que despertase o saliese del armario", añade.

En 2015, Taylor confesó en una entrevista que tenía una relación con una mujer menor que ella, pero no dijo su nombre. Asimismo, se mostró muy enamorada: "Tengo una relación con una mujer. En cuanto a casarme, no es algo que creo que ocurra automáticamente, debido a mi edad, pero ella lo ha mencionado y desde un punto de vista espiritual es un gesto hermoso que me gustaría hacer".

Ahora ha pasado el tiempo suficiente como para que ambas se sientan cómodas a opinar abiertamente de su relación. "Conocí a una mujer mayor que yo y me enamoré de ella, y eso a los demás les resulta fascinante y extraño, pero para mí es el detalle menos interesante sobre mi persona. Sucede lo mismo con el cine y la discriminación de las mujeres. El hecho de que sea tema de conversación quiere decir que algo va mal en la sociedad", zanjó Paulson en Elle.