Ganadería no convocará este año las ayudas por servicios ambientales en zonas con lobo

Así lo ha asegurado en el Parlamento el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, quien no obstante, ha precisado que no sabe si el presupuesto de 2021 podrá siquiera "igualar" al de 2019, algo que según ha dicho no puede asegurar ni él "ni ningún miembro del Gobierno".

El consejero ha hecho estas afirmaciones en la comisión parlamentaria del área, durante la respuesta a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Marta García, que le ha pedido que "rompa la maldición" que tiene la partida para servicios ambientales en zonas con lobo, presente en todos los presupuestos desde 2016 pero hasta ahora nunca ejecutada, y convoque al fin las ayudas. Según ha destacado, si se hubiesen convocado desde el principio, "los ganaderos habrían invertido ya más de tres millones de euros".

"Este año difícilmente se podrá ejecutar la partida", ha admitido Blanco, para quien "lo fundamental es que la base legal" que regulará el pago de estas ayudas -el decreto- sea "sólida y evite problemas" en el futuro.

El consejero ha explicado que se inició en primera instancia la tramitación de un proyecto de orden por la que se regulaba el procedimiento de concesión de pagos por servicios ambientales para explotaciones de ganadería extensiva que contribuyan a la conservación de la diversidad en zonas con presencia de lobo, una medida "novedosa con pocos antecedentes en nuestro país".

Pero después los jurídicos del Gobierno entendieron que para su aprobación se requería un decreto, cuya tramitación es mucho más prolongada que la de una orden, lo que "junto con la ralentización del procedimiento por el estado de alarma por el Covid 19, ha originado un retraso en la ejecución de las correspondientes partidas presupuestarias consignadas".

El consejero ha destacado que es la única medida destinada al sector ganadero que falta por implementar del Plan de Gestión del Lobo. Según ha detallado, se han concedido un total de 149 ayudas con el objeto de adoptar medidas preventivas de los daños ocasionados por esta especie, tales como mantenimiento de mastines y construcción de cercados.

Y desde la entrada en vigor del plan en abril de 2019 hasta el pasado 15 de septiembre, se han aprobado 1.271 expedientes de daños, por un importe total de 611.462 euros.

"Daños que desde esa fecha se pagan en toda la región por parte del Gobierno de Cantabria, algo que tampoco es habitual en las demás comunidades de nuestro país", ha precisado Blanco, para añadir que "por supuesto, seguimos realizado los controles de ejemplares, con un total de 31 ejemplares controlados desde julio del año pasado hasta julio de este año y una previsión de 34 hasta julio de 2021".

"DEDAZO" EN MARE

En la misma comisión, la diputada del PP Isabel Urrutia ha denunciado el "amaño" en la convocatoria para cubrir el puesto de director de Educación Ambiental y Relaciones Externas de la empresa pública MARE, en lo que ha calificado como "un dedazo como la copa de un pino".

Urrutia ha censurado la actuación "trilera" del Gobierno de PRC y PSOE con la elección de altos cargos directivos de las diferentes empresas públicas y de las entidades pertenecientes al sector público institucional de Cantabria, y ha lamentado el engaño a los ciudadanos que "de buena fe" se han presentado a las convocatorias que se han realizado y que pensaron que iba a ser "un proceso limpio".

En el caso concreto del cargo de director de Educación Ambiental y Relaciones Externas de MARE, que ocupa el que fuera jefe de gabinete del anterior consejero de Desarrollo Rural, Jesús Oria, Urrutia ha asegurado que Blanco "no solo ha colocado a uno de los suyos, sino que ha tenido la valentía de crear un puesto directivo, a semejanza de uno de los suyos, para dárselo, y encima, lo ha hecho en pleno estado de alarma". "No era necesidad de MARE, era necesidad del Partido Regionalista de Cantabria", ha dicho.

El consejero ha negado las acusaciones de la diputada del PP, ha asegurado que el proceso "ha respetado escrupulosamente" los principios de transparencia, mérito y capacidad; que "se ha seleccionado a la persona que mejor se ajustaba a los requisitos"; y que la comisión de valoración ha estado integrada por directores de área de MARE (los de recursos humanos, contratación y saneamiento) nombrados en anteriores legislaturas, por el PP o por el PSOE.

"No hay lugar a dudas de su ecuanimidad", ha defendido, al tiempo que ha replicado a Urrutia que en su consejería no hay "ni un solo puesto más, en número", que en la anterior legislatura, y ha precisado que en MARE se ha procedido a una reestructuración, y que la creación del puesto en cuestión se ha "meditado ampliamente al considerar que la empresa presentaba un déficit evidente para la gestión de la política de comunicación".