Puig, després de l'acord Govern-CAM: "Madrid no és l'exemple de cap manera de la gestió de la pandèmia"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha expressat aquest dimecres la seua posició sobre el principi d'acord entre el Govern central i la Comunitat Autònoma de Madrid (CAM), en el qual es proposa que per als municipis per damunt dels 100.000 habitants s'establisca un criteri homogeni per a aplicar restriccions tant en l'autonomia com en la resta d'Espanya. "Madrid no és l'exemple de cap manera de la gestió de la pandèmia", ha advertit, per a afirmar que el seu "lideratge "no és el més pertinent" i repetir en diverses ocasions que "no és el model".

Així ho ha indicat en declaracions als mitjans després de la inauguració a València del 22 Congrés AECOC de Fruites i Hortalisses, en ser preguntat per com valora la Generalitat Valenciana aquest fet i si està d'acord amb ell. Puig ha apuntat, no obstant això, que volen conéixer "en profunditat" la proposta perquè solament saben el publicat en els mitjans de comunicació.

En aquesta línia, el també secretari general del PSPV ha indicat que la Generalitat sempre ha estat a favor des del principi de qualsevol "mesura homogeneïtzadora que done criteris d'objectivitat" perquè "són paràmetres objetivables que després han de ser aterrats amb la realitat de cada territori".

En qualsevol cas, ha sostingut que Madrid "no és el model". Al seu judici, "està bé que hi haja una relació bilateral" però ha posat l'accent que "on s'ha de decidir és en espais multilaterals i ací la nostra posició serà sempre raonable", en referència al Consell Interterritorial de Salut.

Sobre aquest tema, preguntat per què li sembla que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haja aconseguit exportar el seu model a altres ciutats, ha defensat que, en el cas de la Comunitat Valenciana, ha registrat en els últims set dies el nivell més baix de contagis i la menor incidència en el conjunt d'Espanya en els últims 14.

Si bé ha admés que això "no és per a exhibir cap mena de triomfalisme perquè podem tindre problemes en qualsevol moment", ha insistit que "el que està clar és que el model de Madrid no ens serveix". "Amb tota claredat dic que Madrid no és l'exemple de cap manera del que ha sigut la gestió de la pandèmia. Respecte absolutament les seues decisions i la seua via, però la via valenciana no té absolutament res a veure amb la de Madrid", ha insistit.

En aquesta línia, ha considerat que és un "camí adequat" tot el que es puga fer "de manera comuna i que puguem coparticipar i corresponsabilitzar-nos". "Ho hem fet durant aquest temps amb l'estat d'alarma" i després, ha defensat Puig, qui ha sostingut que és "visió de cogovernança" impulsada pel Govern de "Espanya és "positiva" però, al mateix temps, ha reiterat que Madrid no és l'"exemple" ni "model" de gestió de la crisi sanitària.

Cap població valenciana afectada per l'acord

El president ha assegurat que cap població de la Comunitat Valenciana es podria veure afectada pel principi d'acord aconseguit. "En aquest moment, no", ha dit, encara que també ha assegurat que, en cas de tindre una incidència de coronavirus que exigira "major resposta", des de la Generalitat "la donaríem".

"De fet, mantenim un nivell d'exigència alt en restriccions quan tenim una incidència bastant més baixa" que altres autonomies, ha exposat Puig, qui també no creu que això siga, com diu el lehendakari Íñigo Urkullu, un estat d'alarma encobert ni tampoc que siga una mesura amb efecte més recentralitzador perquè no s'aplicarà fins que s'aprove en el Consell Interterritorial.

"Crec que això no és així perquè formarà part de l'acord en el Consell Interterritorial", ha dit, i s'ha mostrat a favor que hi haja "la màxima cooperació en totes les administracions perquè estem tots junts en la causa comuna contra la pandèmia".

En aquest punt, ha subratllat que "hem estat així en els mesos passats i hem de continuar així, però ha de ser un espai multilateral on estan totes les CCAA i, per descomptat, el lideratge de Madrid en aquest aspecte no és el més pertinent".

"El que cal fer és superar els enfrontaments; estem per a col·laborar no per a enfrontar-nos. En tota la pandèmia hi ha comunitats autònomes que han intentat polititzar aquest moment tan difícil i nosaltres sempre hem defensat que eixa no és la posició", ha dit, i ha advocat per "superar les barreres i posar-nos tots d'acord perquè només hi ha un enemic que és la pandèmia". "Si algú vol fer partidisme d'aquesta qüestió, els ciutadans ho posaran en el seu lloc", ha advertit.