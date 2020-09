Tiempo de Historia propone una reflexión sobre la memoria histórica reciente y sus consecuencias

Los títulos internacionales que podrán verse en esta sección abordan desde cuestiones de actualidad, como el feminismo visto a través de mujeres separadas por varias generaciones, la vida de los exiliados en Kutupalong, el mayor campo de refugiados del mundo, o la situación en Colombia tras el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.

El autismo, el cine como arma de propaganda o el ejercicio del periodismo libre estarán también presentes en una sección que ofrecerá once largometrajes y nueve cortometrajes documentales, según ha informado el festival a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Cuatro de los largometrajes seleccionados son españoles. Se trata de 'Ángeles con espada', de Javier Rioyo, acerca del Valle de los Caídos y la "obsesión" del dictador Francisco Franco con su construcción y destino del mismo; 'Bajo el silencio', de Iñaki Arteta, donde el autor indaga en la huella que el terrorismo ha dejado en el País Vasco a través de testimonios de personas condenadas por terrorismo y sus víctimas; 'Palabras para un fin del mundo', de Manuel Menchón, con revelaciones sobre la manipulación que el falangismo y el franquismo hicieron de la figura de Miguel de Unamuno, y 'Zurbarán y sus doce hijos', de Arantxa Aguirre, una recreación de la vida y la obra de uno de los titanes del barroco español a través de un viaje alrededor del mundo de la serie de Zurbarán 'Jacob y sus doce hijos'.

Junto al de Arantxa Aguirre, la sección Tiempo de Historia programa seis largometrajes dirigidos o codirigidos por mujeres, como 'Caperucita roja', de Tatiana Mazú González, que plantea un diálogo con su propia abuela, exiliada española en Argentina, acerca de las historias y contradicciones del género femenino; 'Colombia In My Arms', de Jenni Kivistö y Jussi Rastas, que analiza el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC a través de la historia de uno de sus protagonistas; 'Errance Sans Retour', de Mélanie Carrier y Olivier Higgins, donde los autores visitan el campo de refugiados de Kutupalong, el más grande del mundo con 700.000 personas de la minoría musulmana que buscaban asilo en Bangladés; 'Silencio Radio', de Juliana Fanjul, que narra el resurgir de Carmen Aristegui, periodista despedida de la estación de radio donde ha trabajado durante años, apoyada ahora por más de 18 millones de oyentes, y 'Walchensee Forever', donde Janna Ji Wonders aborda una saga familiar embarcándose en un viaje que abarca un siglo.

Tiempo de Historia se completa con 'Epicentro', de Hubert Sauper, donde explora un siglo de intervencionismo y construcción de mitos en Cuba a través del cine como arma de propaganda, y 'The Reason I Jump', de Jerry Rothwell, una exploración cinematográfica de carácter inmersivo en la neurodiversidad que recurre a las experiencias de personas autistas que no hablan procedentes de todo el mundo.

Estos documentales optan a un primer premio de 25.000 euros y un segundo de 15.000, destinado a los directores en ambas categorías. Los cortometrajes documentales, cuyo premio está dotado con 3.000 euros, son 57 Días (España), de Mario Lumbreras y Laura Brasero; Bustarenga (Portugal/Francia), de Ana Maria Gomes; Cloud Forest (Países Bajos), de Eliane Esther Bots; The Fantastic (Finlandia), de Maija Bl*field; Gardeliana (Argentina), de Patricio Toscano; Huntsville Station (Estados Unidos), de Jaime Meltzer y Chris Filippone; Mary, Mary, So Contrary (Singapur), de Nelson Yeo; Der Schornsteinsegler (Alemania), de Frédéric Schuld, y Spread The Wings (Irlanda), de Alice McDowell.