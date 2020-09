Barbón reconoce "problemas y errores" en la gestión de la pandemia desde Educación

Barbón ha reconocido así los errores cometidos por su Administración en la organización del nuevo curso escolar, después de que la diputada de Podemos en la Junta General Nuria Rodríguez pusiera sobre la mesa las distintas problemáticas de los centros escolares asturianos para hacer frente a las nuevas medidas de contención del virus.

El presidente ha asegurado que la Consejería de Educación "no está acostumbrada a lidiar con esta situación" y que, precisamente por eso, se están afrontando "cambios en la estructura" reforzando también el diálogo. Ha recordado, no obstante, que los errores en materia educativa no son un asunto exclusivo de Asturias, sino que se han producido también en el resto de autonomías.

Por otro lado ha puesto en valor las medidas implementadas por su Gobierno, como la reducción de las ratios en las aulas o el gasto extra para contratación de profesorado. Ha salido también en defensa de las aulas internivel, generalizadas ahora por la pandemia y la necesidad de desdoblar aulas, frente a las "barbaridades" dichas este martes por el portavoz de Vox Ignacio Blanco al respecto.

Nuria Rodríguez, por su parte, ha señalado que "está bien" que el presidente reconozca los errores porque es "la única manera de mejorar la situación y poner a la educación donde tiene que estar". No obstante, ha puesto el foco en las carencias de los centros educativos, que "se están cayendo". Ha mencionado en este sentido problemas de calefacción, de accesibilidad o de espacio.

Ha denunciado asimismo las carencias en el transporte escolar en las zonas rurales, criticando que sea Alsa quien "decide qué servicios le vienen bien o mal", y ha pedido más contratación de personal en la educación.