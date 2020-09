Detingudes sis persones a València per participar en una renyina llançant-se objectes

Els fets van ocórrer aquest dissabte en el passeig de la Petxina sobre les 4 de la matinada quan els agents que es trobaven prestant servici de prevenció de seguretat ciutadana van observar un grup de persones increpant-se.

Per a evitar que s'agrediren es van baixar del vehicle policial, però els ara detinguts no van parar i van començar a llançar-se objectes contundents, com una llamborda, i llandes de cerveses sense obrir, posant en perill també la integritat física dels policies.

Un dels joves fins i tot va trencar una botella de cristall i la va esgrimir a manera d'arma blanca mentre es propinaven punyades i patades, arribant a arrossegar a una xica agarrada pel pèl.

En fer cas omís a les indicacions dels agents, aquests van demanar suport i una vegada en el lloc els ara arrestats van ser reduïts.

Finalment els policies van detindre sis persones per un delicte de participació en renyina tumultuària i van intervenir la llamborda llançada per una d'elles. Es tracta de cinc homes i una dona d'entre 19 i 45 anys.

A més, ja que un dels joves va arremetre contra els policies, també va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat.

Els arrestats -cinc d'ells amb antecedents policials- han passat a disposició judicial.