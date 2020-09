El Consell Rector d'À Punt recorrerà la sentència que anul·la el nomenament d'Empar Marco

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha decidit per majoria recórrer la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anul·la el nomenament de l'anterior directora general d'À Punt, Empar Marco.

La sentència de l'alt tribunal valencià no és ferma i el Consell Rector ha decidit presentar el recurs de cassació davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem. El termini per a presentar el citat recurs és de 30 dies a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució judicial, detalla l'organisme mitjançant un comunicat.

La Secció Segona de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV ha anul·lat el nomenament de l'anterior directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, en la qual s'integren la ràdio i la televisió públiques valencianes, À Punt, Empar Marco, en considerar que dos membres de la comissió avaluadora dels candidats incorrien en causa d'incompatibilitat.

D'aquesta manera, la sala estima l'apel·lació d'un aspirant -el periodista Pere Valenciano- contra la sentència prèvia d'un jutjat que va desestimar el seu recurs per falta de legitimació activa.

Després de conéixer la resolució judicial, Empar Marco va assenyalar que aquesta "no jutja" la seua tasca en el càrrec, sinó que "solament es refereix als procediments i composició del Consell Rector". "La sentència no jutja el meu treball com a directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC). Solament es refereix als procediments i composició del Consell Rector", incidia.

Per la seua banda, Pere Valenciano assegurava que "es demostra que tenia raó": l'elecció va ser un "'tongo'" i l'exdirectiva "no era la persona idònia per a la importantíssima tasca d'estar al capdavant de la radiotelevisió pública de tots els valencians".