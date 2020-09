Detingut a Gandia per agredir la seua parella i amenaçar-la amb tirar-la per la finestra

20M EP

La Policia Nacional ha detingut a Gandia (València) un home de 39 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, després de colpejar la seua parella i amenaçar-la amb llançar-la per la finestra. Entre les seues pertinences hi havia quasi 40.000 euros en metàl·lic i una defensa extensible.