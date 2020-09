Russafa Escènica lleva a La Mutant y el TEM tres visiones sobre la sexualidad

20M EP

Russafa Escènica llevará a La Mutant y al Teatre El Musical (TEM a la mutant tres "observaciones sobre la sexualidad". Así, 'Cruising' y 'How to Be a Sexy Heroine' en la sala del Cabanyal, y 'Catalina' en el espacio de Joan Verdaguer, plantean una visión escénica del sexo "con todos sus matices".