PAH pide un decreto urgente contra desahucios que ampare a familias vulnerables antes del covid: "Están desprotegidas"

20M EP

La PAH de València ha lamentado este lunes que las medidas del Gobierno central contra los desahucios "no son nada suficientes" porque no amparan a "aquellas familias que no pueden demostrar que está afectadas por la pandemia o tenían una vulnerabilidad anterior", que están "desprotegidas", por lo que ha reclamado un decreto urgente que extienda la protección a las personas en esta situación.