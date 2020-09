Cantabria no vacunará de forma "indiscriminada" contra la gripe sino a los "grupos diana"

Así lo ha afirmado este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, al ser cuestionado por Vox acerca de la posibilidad de una campaña de vacunación masiva en la comunidad a tenor de unas declaraciones realizadas por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), en las que aludía a ello y abogaba por ponérsela a todo el mundo mayor de 7 años.

El consejero no ha querido comentar dichas declaraciones, que ha asegurado no conocer así como tampoco el contexto en el que se realizaron. "Si quieren preguntarle, pregúntenle a él, no a mí", ha dicho Rodríguez, quien, sin embargo, ha descartado la posibilidad de una vacunación "indiscriminada".

Rodríguez ha explicado que en Cantabria se recomendará la vacunación a las personas de más de 60 años, con especial énfasis a aquellas que viven en instalaciones cerradas, o a aquellas que sin tener esta edad tengan "alto riesgo" de complicaciones derivadas de la gripe.

También se vacunará a los profesionales de los servicios públicos esenciales (miembros de los servicios sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Bomberos, Protección Civil...) y a aquellas que, por su trabajo, pueden trasmitir la gripe a otras personas con alto riesgo de sufrir complicaciones por esta enfermedad, como, por ejemplo, son los cuidadores.

Además, la campaña de vacunación se dirigirá hacia personas con exposición laboral directa con aves -domésticas o salvajes- o cerdos por la "peligrosidad de que haya recombinaciones de material genético en los virus".

"La vacuna de la gripe, ni ahora ni nunca, se dirige de manera indiscriminada hacia cualquier persona, sino hacia toda persona que debería vacunarse por pertenecer a alguno de los grupos descritos. (...) La OMS no recomienda una vacunación indiscriminada, no lo hace ningún país y tampoco lo va a hacer Cantabria", ha zanjado Rodríguez.

La comunidad autónoma ha adquirido para la campaña de este año 122.000 dosis, a las que hay que sumar otras 59.810 adquiridas por el Ministerio de Sanidad para Cantabria, lo que suponen más de 182.000.

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha señalado que el número de vacunas adquiridas para la gripe en Cantabria es un 40 por ciento superior a las compradas en la anterior campaña, en la que incluso hubo que devolver unas "pocas" porque no llegaron a usarse.

"No tenga usted miedo que para los grupos específicos que marca la Ponencia Nacional de Vacunas, hay vacunas en Cantabria más que suficientes", ha dicho el consejero.

Vox, por su parte, a la vista de las explicaciones del consejero, considera que ha quedado claro que las palabras de Revilla fueron un "exceso verbal".