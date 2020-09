La foto de María Pedraza que ha alarmado a sus seguidores: "¿Soy el único que la ve muy flaca?"

Muchos son los looks que acostumbra a publicar María Pedraza en su Instagram. Sin embargo, este domingo, la actriz de Élite mostró una sesión de fotos que ha llamado la atención, pero no por su ropa, sino por su cuerpo.

La intérprete de La casa de papel subió un post con varias imágenes que ya acumula más de 830.000 likes y cientos de comentarios. Algunos alaban su modelo y lo guapa que está, pero otros se han centrado en lo delgada que parece estar.

"¿Soy el único que la ve muy flaca?", ha preguntado un seguidor. Pero parece que no es el único, pues otras 194 personas dieron 'me gusta' a su comentario. "Necesitas comer", le ha escrito un fan extranjero.

"¡Linda, pero no adelgaces más!", ha opinado una seguidora. "Demasiado delgada para mi gusto... Huesuda en extremo", ha destacado un usuario. "Estás muy flaca... Ya no exageres, cuidado no te enfermes", ha comentado otro.