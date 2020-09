Un total de 20 guardonats amb el Nobel participaran per videoconferència en els jurats dels Premis Rei Jaume I

La tradicional reunió de deliberació se celebrarà els pròxims 19 i 20 d'octubre. Enguany, dels 80 jurats que formen els Premis, 20 d'ells són Premis Nobel.

De manera extraordinària i donada la situació sanitària, tots ells compareixeran a les reunions per mitjà de videoconferència en les instal·lacions de Capitania General, antic Convent de Santo Domingo, com tots aquests anys i també comptarà amb la lectura de la Declaració o Manifest dels Nobel, explica l'organització en un comunicat.

Donat els diferents fusos horaris, les deliberacions començaran a les 17.00, hora espanyola que coincideix amb les huit del matí a Califòrnia, lloc on resideixen i treballen diversos Nobel.

La reunió de jurats dels Premis Rei Jaume I és l'única cita d'Europa que reuneix eixe nombre de Premis Nobel de diferents disciplines.En concret, aquesta edició comptarà amb representants de les següents especialitats: 9 Nobel de Química, 4 Premis Nobel de Medicina, 4 de Física i 3 d'Economia.

PIERRE SAUVAGE

De tots ells, un s'estrenarà per primera vegada com a jurat d'aquests guardons, el francés Pierre Sauvage (Premi Nobel de Química el 2016).Sauvage és, juntament amb Feringa, també jurat dels Premis, un dels inventors de les màquines que l'ull humà no pot veure pel minúscul de la seua grandària, les anomenades màquines moleculars, l'enginy més diminut creat per l'home i que obrin un camp d'infinites possibilitats.

A més, el jurat comptarà amb la presència dels principals empresaris del país com ja és habitual tots els anys en el jurat de l'Emprenedor.