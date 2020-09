El sector turístico pide que no se le estigmatice y revisar medidas porque "no vale lo mismo para todos"

20M EP

Representantes del sector turístico han pedido este lunes que no se le estigmatice y que se revisen las medidas planteadas para hacer frente a la pandemia porque "el virus no duerme y tiene que haber medidas drásticas, pero hay que revisar cada localidad" porque no todas están en la misma situación y "no vale lo mismo para todos".