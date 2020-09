Sonsoles Conde, de 'MasterChef': "La televisión enfoca la discapacidad desde la pena y la telemendicidad"

La exconcursante de MasterChef (RTVE) Sonsoles Conde, que se desplaza en silla de ruedas por un accidente de tráfico sufrido en 2001, defiende un nuevo enfoque de la discapacidad en la televisión. A su juicio, los testimonios e historias se están transmitiendo "desde la pena o la telemendicidad" y aboga por "normalizar" la discapacidad en el mundo audiovisual.

"Cuando he visto testimonios de personas con discapacidad en televisión, siempre se le da un enfoque desde la pena o la telemendicidad. Yo para nada me veo representada en eso; tengo una vida de lo más normal, de lo más plena y de lo más feliz, y eso es lo que quiero transmitir", ha explicado la exconcursante en una entrevista con Servimedia.

En este sentido, Conde es partidaria de que cada vez existan más ejemplos de personas con discapacidad delante de las cámaras. "La proyección pública de un programa como en el que yo estuve hace que cualquier persona que está sentada en el sofá de su casa, de repente se le abra como una puerta y vea cosas que no se había planteado", ha reflexionado.

El impacto de la visibilidad de las personas con discapacidad en televisión no solo es efectivo entre los televidentes sin discapacidad, sino también entre aquellos que la tienen. Por ejemplo, la exconcursante ha indicado que son muchas las personas que se pusieron en contacto con ella tras su paso por el programa.

Sin embargo, defiende que esta visibilidad sea con naturalidad y huyendo de enfoques de "pena" o asistencialismo. "En MasterChef me decían si quería que Samantha Vallejo-Nájera (una de las juezas del programa) me hiciera la compra en el supermercado para coger los alimentos; les dije que no, que la tengo que hacer yo, quiero que se vea eso", ha indicado.

Y es que "mientras yo pueda hacerlo, no quiero ningún trato diferencial", ha añadido. En este sentido, se ha mostrado muy agradecida por la comprensión y empatía del equipo de MasterChef, pues le trataron "como una más". También adaptaron la cocina para que estuviera "unos centímetros más baja" y pudiera cocinar sin dificultad desde su silla de ruedas.

Después del programa, Sonsoles Conde tiene nuevos objetivos. Como la farmacia que regenta con su hermana ha estado cerrada por el coronavirus —se encuentra dentro de un complejo hospitalario— ha realizado un máster en marketing digital y se está formando en coaching y mentoring.

Sin embargo, reconoció que su "sueño" es hacer un programa de aventuras al estilo "del de Jesús Calleja" (Planeta Calleja, en Cuatro), pero dando visibilidad a la discapacidad. Y es que le encanta viajar y el deporte, como esquiar. "Hay que salir a normalizar tu vida", ha defendido, pero "por mucho que lo cuentes y lo digas, no es lo mismo que si lo ves".

Por el momento, el proyecto de Sonsoles Conde es ayudar a otras personas con una discapacidad sobrevenida a superar las "fases de enfado o de frustración" que se atraviesan después de un accidente como el suyo, y que tuvo que afrontar con solo 24 años. "Como te quedes ahí, no sales de ese pozo".

Lo que pretende es trasladar que "la vida sigue te pongas como te pongas". Y es que "puede sonar a libro de autoayuda o a palabras sin contenido, pero hay que probar salir un día enfadado de tu casa que todo va a ser negativo y salir un día sonriendo y diciendo venga, que voy a tirar para adelante con lo que sea".

"Yo cuando tuve el accidente, al año siguiente estaba muy perdida y no sabía qué hacer con mi vida. La Fundación ONCE sacó unas becas, solicité una y me la dieron, así que estuve haciendo un MBA en la Universidad Autónoma que me reactivó; conocí otra realidad que me ayudó", ha relatado.

Así, y con ayuda de su blog (sonsolesconde.es) ahora en confía en adentrarse en el mundo del coaching —aunque pide no llamarlo así— y el mentoring para ayudar a otras personas con discapacidad.