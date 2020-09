Eva, en 'First dates': "Busco un hombre fiel, trabajador y que sea un buen empotrador"

First dates emitió este jueves en Cuatro su 'Noche especial', que dejó claro desde el principio con un mensaje en la pantalla que "las citas de este programa se han grabado cumpliendo con todas las medidas de protección anti covid".

Mensaje de 'First dates'. MEDIASET

Una vez más, diferentes desconocidos se encontraron en el restaurante más famoso de la televisión y volvieron a dejar momentos muy destacados. Como, por ejemplo, Eva, una camarera sevillana que afirmó en su presentación que "me gusta ir al gimnasio, pero con el confinamiento he cogido diez kilos. A ver si termina todo esto y vuelvo para perderlos".

"¿Qué características tiene que tener para que tu cita sea el hombre de tu vida?", quiso saber Carlos Sobera, a lo que Eva le contestó que "sea fiel, trabajador y que sea un buen empotrador".

Ante la sorpresa del presentador, la sevillana justificó su comentario: "No es lo mismo un soso en la cama que un hombre con ganas y pasión". Pero Sobera insistió: "¿Qué características tiene que tener para ser un buen empotrador?".

"Quiero un Grey en mi vida", respondió entre risas la camarera: "¿No habéis visto la película de Grey? Pues lo mismo busco yo, y ya está", añadió mientras Sobera iba a por su cita, José Antonio.

El malagueño quiso destacar que "me gustan las mujeres morenas, con el pelo largo negro agitanado, grandotas y guapetonas". Al verle, Eva se rió y el presentador quiso saber si se conocían: "Si, de las pruebas del PCR", comentó la sevillana tras darle dos besos.

José Antonio, en 'First dates'. MEDIASET

"Aquí hacemos pruebas a todo el mundo, sino, no podríamos estar en el restaurante", explicó Sobera, mientras que José Antonio afirmó que "en las PCR, verla me alegró bastante el día".

Cuando estaban los dos sentados en la barra, antes de empezar a conocerse, el presentador quiso romper el hielo y aseguró, dirigiéndose a la camarera, que "mírale a los ojos y te darás cuenta que él es un magnífico empotrador", provocando las carcajadas de ambos.

Durante la cena comentaron sus puntos en común, aficiones... mientras que el malagueño no paraba de piropearla para intentar conquistar a su cita.

Al final, José Antonio sí que quiso tener una segunda cita con Eva porque "parece que hemos congeniado y nos llevamos bien". Pero la sevillana, en cambio, no coincidió con él: "No me gustaría volver a quedar como pareja, pero sí como amigos".