El tierno motivo por el que Gwyneth Paltrow guarda todos sus 'looks' de alfombra roja

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow guarda los looks más despampanantes que ha lucido en las alfombras rojas para que su hija mayor, Apple, pueda reutilizarlos en el futuro.

La exesposa del vocalista de Coldplay, Chris Martin, con el que tiene dos hijos, Apple, de 16 años y Moses, de 14, concedió una entrevista el pasado miércoles a la revista Peopleen la que confesó su deseo de dejarle una parte de su armario a la adolescente, con la que comparte su pasión por la moda.

"He guardado todo para ella desde quince años antes de que naciera. No todo, pero sí los looks de alfombra roja que conservé pensando en ella", explicó la artista, de 47 años, al medio estadounidense.

Apple ha sido imagen de la última campaña de Goop, la empresa de bienestar y estilo de vida fundada por su madre. "Es glamurosa de una forma que yo no lo soy", opinó Paltrow sobre la joven.

"Está muy metida en el mundo del maquillaje, cosa que yo no. Sabe hacerse perfecta la línea del ojo, se pone uñas acrílicas... Es una auténtica reina de la belleza", zanjó la intérprete.