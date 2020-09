Nuria Enguita llega a la dirección del IVAM con oferta local-global, perspectiva de género y tercera sede

La experta ha presentado este jueves a los medios su proyecto para la institución cultural -con el que ha ganado el concurso internacional convocado- en una rueda de prensa a la que han asistido también el conseller de Cultura, Vicent Marzà, y la secretaria autonómica del ramo, Raquel Tamarit.

La directora del IVAM ha subrayado su voluntad de "enfatizar la abertura del museo a la sociedad, realizar un trabajo de los fondos desde el eje investigador de la institución, consolidar la internacionalización y la vertebración territorial de la institución, impulsar la colaboración público-privada y desarrollar la vertiente educativa y de mediación del espacio".

"Debemos replantearnos la misión del museo en el contexto de pandemia que nos está tocando vivir y en este marco pienso que el IVAM, como institución, debe fortalecer su relación con la sociedad. Debemos hacer que sea más poroso para dejar que el conocimiento que está fuera entre dentro y viceversa. El peso de una institución cultural como esta tiene que ver también con lo que representa, significa y puede evocar", ha defendido.

En cuanto al programa expositivo, ha recalcado el peso que continuará teniendo la colección del IVAM, una de las más destacadas del Estado en cuanto a las vanguardias, ha recordado. Para Enguita, los fondos propios "constituyen el acto fundamental de habla de la institución y su piedra angular" y "toda propuesta expositiva será el resultado de una investigación liderada por expertos y expertas, junto a personal investigador externo y personal del museo".

Ha avanzado que pretende continuar realizando "grandes exposiciones históricas" -más complicadas en estos momentos por la situación de pandemia-, así como dar visibilidad a interesantes autoras de la colección que no han tenido muestra propia. El Mediterráneo, muy presente en la propuesta de su predecesor, José Miguel G. Cortés, seguirá siendo relevante, pero "se ampliarán los contextos".

Otro de los puntales de la nueva dirección del IVAM es el trabajo en dos sentidos: la vertebración territorial del museo y su internacionalización. Por lo que respecta al primer punto, el IVAM cuenta con la sede de Valencia y la de Alcoy, y en un futuro con una subsede a Valencia. Enguita ha asegurado que aún no conoce el lugar exacto donde se ubicará y que a la hora de presentar su proyecto se guio por las consideraciones generales marcadas: un espacio de menor tamaño que el Centro Julio González, en un barrio distinto y en un contexto diferente.

Sobre esta cuestión, el conseller Vicent Marzà no ha querido desvelar más datos y ha aseverado que la nueva sede se presentará "en breve", al tiempo que ha garantizado que "habrá consignación presupuestaria para realizar la adecuación" que necesite según las necesidades del proyecto de Enguita.

Por lo que respecta al punto de la internacionalización -que no se logrará sin propuestas nuevas y que responsan a la identidad propia de la institución, ya que el IVAM no es "un museo franquicia", ha advertido-, se centra en que el instituto cultural esté "plenamente integrado" en el circuito mundial de museos contemporáneos a medio plazo, y que establezca colaboraciones con más espacios museísticos, que deriven en exposiciones y proyectos conjuntos. En el ámbito estatal, se pretende establecer una mayor colaboración con los museos de arte contemporáneo públicos y privados.

Por lo que respecta a las líneas de adquisiciones de obras de arte, ahora la compra de obras históricas no se contempla por razones presupuestarias pero "se trabajará para dar continuidad a una colección que se definió en la primera década del IVAM a la hora de adquirir obras y materiales documentales".

Asimismo, quiere crear "alianzas estratégicas" con el coleccionismo privado valenciano y del resto del Estado para completar la colección del IVAM con períodos artísticos con los que no se cuenta actualmente en los fondos de la institución.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Un proyecto de Enguita es desarrollar un centro de documentación que pase a ser el "cerebro" del museo y "puente" entre la colección y la biblioteca. La nueva directora pretende también poner en marcha una nueva web con un repositorio de los fondos del museo, el desarrollo de documentación de consulta 'online' y una mejor muestra de toda la actividad del museo desde su inicio en 1989, con la finalidad de conectar de forma efectiva la colección, las exposiciones y el archivo documental, así como convertirla en un espacio virtual del museo abierto al mundo. "Se trata de que el IVAM en los próximos cinco años esté plenamente en el siglo XXI", ha resumido.

La directora profundizará en un programa público de mediación y de actividades estables de seminarios y conferencias en colaboración con las universidades y otros centros educativos; un observatorio de arte en colaboración con las asociaciones vinculadas a las artes visuales; la organización de talleres con artistas; y un programa paralelo de artes vivas en las sedes del IVAM. Igualmente, apuesta por una nueva estructura pedagógica de la institución y un refuerzo de actividades con programas como 'IVAM escoles' e 'IVAM universitats'.

Por último, plantea la elaboración de un plan estratégico específico del museo que marque objetivos que hay que alcanzar durante los próximos años y que contará con las aportaciones de los agentes culturales del ámbito público, privado y social.

Enguita ha recordado sus primeros pasos en el IVAM y ha dicho que "la persona que salió por esa puerta hace 22 años no es la de ahora, ni el museo tampoco". Ha añadido que, aunque no se puede volver al pasado, sí le gustaría recuperar "el potencial utópico" de los orígenes. "Ahora es más difícil pero eso es lo que me debe animar", ha apostillado.

Preguntada por la polémica de la salida del anterior director, José Miguel G. Cortés, -quien decidió no volver a presentarse a la convocatoria pública tras no prorrogarse su contrato- Enguita se ha limitado a recordar a que ella se ha presentado a un concurso y que su proyecto ha sido valorado. Ha apuntado que allí donde ha trabajado siempre ha pensado que lo mejor es respetar lo hecho previamente y redireccionarlo según lo que precise la entidad cultural. "Las instituciones están por encima de las personas", ha hecho notar la especialista, que ha señalado que al programación que resta de Cortés se mantendrá.

MARZÀ: "CON TOTAL INDEPENDENCIA"

Por su parte, Vicent Marzà ha agradecido "el rigor y el trabajo de los integrantes de la comisión de valoración para la elección de la dirección del IVAM" y ha afirmado que Nuria Enguita podrá desarrollar su proyecto, "como hasta ahora y como no podría ser de otra manera, con total independencia".

Sobre el hecho de que únicamente concurrieran dos candidaturas al puesto, el titular de Cultura ha considerado que el proceso ha sido "un éxito más allá del número" de aspirantes y ha recalcado la buena valoración del jurado a la propuesta de Nuria Enguita.

Nuria Enguita (Madrid, 1967) es licenciada en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Entre 1991 y 1998 fue conservadora del IVAM, entre 1998 y 2008 fue directora artística de la Fundación Antoni Tàpies de Barcelona y ha puesto en marcha y dirigido Bombas Gens-Centre d'Art en València.