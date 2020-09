Las Peñas de Ayllón (Segovia) llaman a la responsabilidad individual para evitar celebrar las 'no fiestas'

La Asociación de Peñas de Ayllón, en Segovia, ha hecho un llamamiento a "la conciencia, el civismo y a la responsabilidad individual y colectiva" de los habitantes de la localidad para "evitar la celebración de las 'no fiestas'", según han manifestado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las fiestas patronales de San Miguel arrancarían este viernes si no se hubiesen visto canceladas como consecuencia de la crisis sanitaria.

"Este año no habrá chupinazo, no habrá charangas, ni locales en los que reunirse, ni bailes en la Plaza Mayor, ni toros, ni caldereta. Este año no habrá fiestas y no será porque no tengamos ganas, pero si queremos salir de esta situación tan crítica en la que nos ha colocado el maldito SARS-COV-2, tenemos que ser responsables y solidarios", manifiestan.

La Asociación de Peñas alerta que cualquier reunión "supone un riesgo innecesario; un aumento de contagios en Ayllón, como ha pasado recientemente en Riaza por la celebración de sus 'no fiestas', con el consiguiente riesgo de de confinamiento de todo el pueblo por la diversión de unos pocos, lo que supondría poner otra losa más pesada a la supervivencia de muchos de los negocios de Ayllón".

Por ello, piden el máximo respeto a las normas de contención del virus marcadas por las autoridades sanitarias.