Ribó no veu "gens greu" la quantitat de 5.000 euros robada en el Palau, de devolucions pendents per actes cancel·lats

En tot cas, el primer edil ha manifestat que es tracta d'una quantitat que a ell no li pareix "gens greu". Al seu juí, "no és una quantitat tan important" però que "la denúncia està feta a la Policia fa temps, perquè és una cosa que es va detectar "fa temps".

En declaracions prèvies al ple de l'Ajuntament de València, Joan Ribó ha lamentat que "per desgràcia encara no podem anar a un sistema en el qual els diners s'eliminen, que és el nostre objectiu" i ha assenyalat que "desgraciadament hi ha persones" per a les quals encara hi ha una "escletxa digital" i no se'ls pot retornar els diners de les entrades per mitjans electrònics. Eixos diners es guardaven per a aquestes devolucions en metàl·lic, ha explicat.

"NO ÉS EL MILLOR ANY PER AL PALAU"

Per la seua banda, la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha assenyalat que la sostració d'aquests diners respon un cúmul "de circumstàncies" i ha admès que "sí que és veritat que no és el millor any per al Palau de la Música".

En tot cas, Gómez ha volgut destacar que la setmana passada s'anunciaven ja les obres per a poder obrir el Palau de la Música "al més prompte possible" perquè es tracta d'"un gran referent en la ciutat de València, és un contenidor cultural importantíssim i una referència des de fa més de 30 anys" que va engegar un govern socialista de Ricard Pérez, ha recordat.

EL PP NO DESCARTA ACCIONS LEGALS

Des de l'oposició, la portaveu del PP en l'Ajuntament de València, María José Catalá, ha sol·licitat la convocatòria d'un Consell d'Administració i ha anunciat que van a demanar "totes les explicacions oportunes".

És més, ha avançat, els 'populars' no descarten "entaular o personar-nos en les accions legals oportunes si açò es deriva en un procediment judicial" perquè segons Catalá "el que passa en aquest Ajuntament ens pareix molt estrany, no és normal. És el segon mes d'agost en el qual ens estafen o ens roben. Alguna cosa ens està passant", ha alertat.

Catalá, qui ha recordat que a l'agost de l'any passat es van estafar 4 milions d'euros a l'EMT, ha insistit així que aquest "és el segon mes d'agost en el qual ens estafen o ens roben, alguna cosa estranya està passant en aquest Ajuntament o tenim molt poca prudència i gestionem molt malament els diners dels valencians o alguna cosa estranya que per descomptat s'ha d'explicar".

L'edil ha llançat també una "crítica clara" a l'equip de govern de l'Ajuntament perquè, segons ha dit, no els han informat "de res" malgrat que el robatori va ocórrer a l'agost i ha assenyalat que "s'hauria d'haver reunit el Consell del Palau" per a abordar la situació.

Per la seua banda, el portaveu municipal de Vox en l'Ajuntament de València, Pepe Gosálbez, ha sostingut que "aquests gravíssims fets són una mostra més de la ineficàcia, desgovern i inseguretat que el senyor Ribó ha portat a València".

L'edil s'ha preguntat què feien eixos diners en el Palau si estava "tancat des de fa mesos i en obres". "Per què no estava en el banc?" i per què no estava en una caixa de seguretat?", ha incidit.

Des del Grup Municipal de Ciutadans, el seu portaveu, Fernando Giner, ja es va pronunciar aquest dimecres sobre el robatori per a retraure la "falta de prudència i seguretat", al mateix temps que va avançar que la formació 'taronja' exigirà responsabilitats.