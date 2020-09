Brugal.- Castedo nega privilegis a Ortiz: "Pareix que era el rei i se li van desestimar el 80% d'al·legacions"

Castedo s'ha pronunciat així en el juí que se segueix contra ella i huit acusats més en la secció tercera de l'Audiència Provincial d'Alacant per la presumpta manipulació del PGOU, una de les peces del cas Brugal. Ahir va ser el torn, entre uns altres, del també exalcalde Luis Díaz Alperi i de l'empresari Enrique Ortiz. Tots dos van negar irregularitats.

Castedo, qui s'enfronta a 10 anys de presó, tal com li sol·licita la Fiscalia, ha declarat, visiblement molesta, que porta "12 anys esperant a declarar", al mateix temps que ha defès la seua gestió al capdavant del consistori des del 2008.

D'aquesta forma, ha explicat que va conéixer a Ortiz perquè era el cap del seu marit però ha dit que va començar a tindre més relació amb ell quan la triaren alcaldessa: "Ací la relació ha de ser més intensa perquè s'ha de tractar amb algú que està al capdavant de la recollida del fem d'Alacant, de la neteja dels col·legis, és agent públic..."

Preguntada per si tenien una relació d'amistat familiar, ha indicat: "No som família, no tenim llaços de sang. És una amistat de molt tracte perquè el meu marit ja era una persona que tenia relació amb Enrique pel seu treball", ha aclarit.

En relació amb la presumpta manipulació del PGOU, Castedo ho ha negat i ha insistit que no "va apanyar" res a Ortiz. Sobre aquest tema, interpel·lada per aquesta expressió que utilitza en una conversa amb l'empresari quan parlaven de l'estadi de Rico Pérez, l'ex-primera edil ha aclarit: "'Apañao, que no amañao'".

"Des del 2010 es parla de la manipulació del PGOU posant en la meua boca la paraula 'amaño' i mai la vaig utilitzar. 'Apaño' és una paraula que jo utilitze molt i és en sentit d'intentar arreglar o solucionar alguna cosa. En el Rico Pérez l''apaño' que va haver-hi era en el sentit de donar una solució a un problema presentat, no relacionat amb res estrany. Crec que tenia a veure amb uns sòls de la zona del pàrquing de l'estadi on no estava clara la propietat", ha dit.