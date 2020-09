À Punt i Cáritas col·laboraran en iniciatives d'interés públic per la inclusió social

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) i Cáritas Diocesana de València han signat un conveni per a col·laborar en iniciatives d'interés públic destinades a millorar la situació social de la ciutadania en matèria d'inclusió social, sanitària, educativa, informativa i d'ocupabilitat, i de tots aquells aspectes que es consideren d'interés comú.

Mitjançant aquest acord, les dues parts sumaran esforços per a "difondre aquelles accions i iniciatives dirigides a la integració de les persones migrants i/o en situació de mobilitat humana forçosa; l'acolliment i acompanyament a les persones vulnerables i en risc d'exclusió; promoure la cobertura alimentària de tota la població; garantir el dret a un habitatge digne i recuperar els drets fonamentals i millorar les condicions de vida de les dones que es troben en situació de tràfic de persones i prostitució".

"Aquest conveni s'emmarca en l'objectiu de la Direcció General de la SAMC de promoure i visibilitzar el treball de les organitzacions de caràcter social que operen en el nostre territori, i que estan complint una tasca tan rellevant en el context de crisi sanitària i social que vivim", ha manifestat el director general d'À Punt Mèdia, Alfred Costa.

"Cáritas és una organització vinculada a l'església catòlica de més de 70 anys d'història, amb una gran experiència en l'assistència social i la promoció del desenvolupament integral de les persones, especialment les més necessitades i exposades a l'exclusió social. La crisi de la Covid ha posat en valor el paper d'aquesta organització i del seu personal voluntari, que té una gran presència en tota la Comunitat Valenciana", ha agregat.

"Per part nostra, -ha continuat Costa- com a mitjans de comunicació públics valencians que som, també ens guia un esperit de servei social i una actitud de suport a la ciutadania més afectada per la crisi econòmica i social que ve de la mà de la crisi sanitària. Per això, aquest conveni posa a la disposició de Cáritas els nostres mitjans, per a fomentar la difusió de les seues activitats i dels seus missatges".

Per part seua, el director de Cáritas València, Ignacio Grande, ha subratllat la importància d'aquest conveni amb la televisió pública valenciana perquè ajuda a l'ONG a "poder continuar estant prop de les persones que més ens importen, aquelles que pitjor ho estan passant".

"I ens importen també aquelles persones de la nostra terra que estan també al nostre costat, donant suport a les accions que realitzem, amb la seua proximitat, la seua confiança, el seu temps, etc.", ha postil·lat.

Jornades, seminaris i conferències

Cáritas Diocesana de València i la SAMC han expressat la intenció de treballar per a estendre el marc de col·laboració en altres iniciatives que les dues parts consensuen, com per exemple esdeveniments, trobades, jornades, seminaris o conferències.

"A partir d'aquesta signatura podrem posar en marxa iniciatives conjuntes que mostren, a través d'À Punt, a la societat valenciana el treball que realitzem dia a dia i la tasca tan fonamental que realitzen els nostres més de 6.000 voluntaris i voluntàries en tota la diòcesi", ha explicat Ignacio Grande.

Cáritas València i À Punt Mèdia treballaran per a promoure el coneixement dels diagnòstics actualitzats de la societat, incorporats en els informes Foessa; difondre campanyes de sensibilització sobre situacions de pobresa i exclusió i cooperar en emergències, desastres, conflictes o crisis humanitàries, per a millorar la capacitat de resposta i avançar en la recuperació.