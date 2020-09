El comité de Cecosam lamenta desconocer las medidas ante la campaña de Todos los Santos y pide "diálogo"

En una nota, el comité ha manifestado su "preocupación por la situación actual que afecta a todos los ciudadanos de la capital", a la vez que ha criticado "la falta de planificación y medidas firmes que garanticen la seguridad de trabajadores y ciudadanos que visitan las instalaciones".

Al respecto, han apuntado que "comienza a aumentar la afluencia de usuarios en los cementerios y las instalaciones no cuentan con medidas mínimas de higiene y desinfección acordes a dicho momento y del personal necesario para acometer las pocas que hay establecidas", entre otros aspectos que han citado, reprochando también "la inexistencia de diálogo" con la dirección de la empresa.

En este caso, han aseverado que "mientras el Ayuntamiento no designe un interlocutor válido que cumpla los acuerdos adoptados y los que se firmen con posterioridad, que respete a las personas y que dedique su tiempo a realizar su labor y a no ejercer de oposición al comité de empresa", no se volverán a "sentar en mesa alguna con la Gerencia, dando por rotos, desde ya, todos los foros de debate, con la salvedad del comité de seguridad y salud", a cuyas reuniones, "por responsabilidad y para velar por la seguridad de empleados y ciudadanos", asistirán.

En definitiva, desde el comité han pedido al alcalde, José María Bellido (PP), que tome conocimiento de su situación, "que se ha convertido en insostenible, y obligue a un cambio de rumbo en la dirección de la empresa y a acometer medidas de seguridad e higiene acordes a la situación actual, elaborando un plan de contención para la campaña del 1 de noviembre", así como "interesándose por el incumplimiento de acuerdos adoptados".